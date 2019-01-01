穆里尼奥：埃梅里很快会找到下一家俱乐部

这名葡萄牙人已经接管了托特纳姆热刺，他对另一名教练被枪手解职表示难过。

穆里尼奥拒绝透露他是否对阿森纳感兴趣，但是在西班牙人被解雇后，他表示了对乌奈·埃梅里的支持。

在接替波切蒂诺出任热刺主帅之前，穆里尼奥曾与阿森纳联系在一起。

穆里尼奥对埃梅里的离开表示了他的悲伤，但是他希望埃梅里不久就能回到教练席上。

穆里尼奥告诉记者：“这总是令人悲伤的消息。当我还是个孩子的时候，我爸爸被解雇了，我自己也能感同身受。没有一个教练被解雇会让我开心。我总觉得似曾相识。所以我很难过，但这就是生活。乌奈是一个非常棒的教练，很明显他在阿森纳并不开心，但他是一个有着良好纪录的非常棒的教练。稍微休息一下，另一家大俱乐部就会来找他，他的职业生涯就会回到正轨。所以我的朋友，没事的，你会得到另一家俱乐部的。”

当被问及他是否对埃梅里被解雇感到惊讶时，穆里尼奥补充道：“一个半赛季，对吗？我不能对此发表评论。我不知道这种感觉，是不是连乌奈自己都高兴离开。我只是不能说。”

“当一个教练离开时，我总是很失望，即使是在我等待一份工作的时候，即使是在我需要有人为我最终成为可能人选而被解雇的时候，我也不喜欢这样。无论是在足球还是在生活中，当我听到工厂倒闭或员工被裁掉的消息时，我从来都不高兴。”

如果事情发展的不一样，那么穆里尼奥就有可能成为阿森纳的掌门人。

然而，他现在已经全身心地投入到热刺的事务中去了，他也不愿意去猜测会发生什么。

当被问及阿森纳的工作是否有吸引力时，穆里尼奥说：“没有必要说出来。它没有发生。我在这里很开心，我甚至都不敢想去另一个地方的可能性。你现在可以把世界上任何一个俱乐部放在我面前，我都不为所动。”