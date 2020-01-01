穆里尼奥：圣徒是更佳的球队 热刺已战至极限

南安普顿原本形势大好，但热刺在最后时刻的两粒入球彻底扭转了局面。

在足总杯第四轮的重赛中，热刺以3-2险胜南安普顿，热刺主帅穆里尼奥承认他的球队没有对手踢得好。

赛后，穆里尼奥承认他的球队不如南安普顿，但是他觉得他很好地发挥了球队的作用。

“我的团队表现在极限。这对我来说是一个极限，因为有球员可以上场，也有球员不能上场。这是他们的极限，因为两天前他们踢了一场令人难以置信的比赛，”穆里尼奥告诉BBC体育。

其他球队

“我们受苦了。我们的对手是一支非常优秀的球队，我们的对手是球场上最好的球队，但我们理应获胜，因为我们达到了极限。他们有最好的球员，他们还有一天的休息时间，他们精力充沛。”

“我认为我做得很好，因为我必须管理一个有很多困难的团队。在我能做到的时候，我从五后卫换成了四后卫。然后德里·阿里成为了链接。”

“球员们全身心地投入比赛，付出了一切。两轮四场比赛，对男孩们来说真的很难。他们值得这种幸福。”

穆里尼奥的球队目前在英超联赛中排名第五，并将在欧冠十六强对阵莱比锡，他强调最近的伤病让他的球队处于崩溃的边缘，因此他拒绝优先考虑任何一场比赛。

“首要任务是生存。我们有很多困难。”穆里尼奥补充道：“我说的不只是哈里·凯恩，我说的是吉奥瓦尼·洛塞尔索，埃里克·拉梅拉——在这一刻他们可以给我们平衡。今天是一个完全不平衡的球队。”

“真的，真的很难组织起来，真的，真的很难赢得比赛。”

南安普顿主帅哈森许特尔对他的球队今晚表现更好的言论不屑一顾，他说唯一重要的是最后的比分。

南安普顿主帅说：“足总杯比赛不是为了成为更好的球队，这是一场以结果论输赢的比赛，他得到了结果，而我们没有。”

“最后15分钟我们并没有像我们必须要做的那样去防守。这让我们下半场有30分钟的完美表现付诸东流。经过一段非常忙碌的时期后，我们现在有时间恢复。”