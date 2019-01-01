穆里尼奥和热刺深入谈判 有望今日达成协议

这位经验丰富的主教练在离开赛场近一年后，将成为热刺主帅的有力候选人。

三届英超联赛冠军得主何塞·穆里尼奥正在与托特纳姆热刺就成为他们的下一任主教练进行谈判，此前毛里西奥·波切蒂诺在周二被解雇。

一名熟悉内情的消息人士向够力足球证实，这位前曼联和切尔西教练极有可能成为热刺的下一任主教练。

托特纳姆热刺和穆里尼奥之间的谈判仍在进行中，双方仍未达成协议，但双方已经走上了达成协议的正确道路。

声明最早可能在周三上午发布，但这将取决于双方的谈判进展如何。

穆里尼奥最近一次担任主教练是在老特拉福德，他在2018年12月因为糟糕的表现而被解雇。

这位56岁的主帅有着丰富的英超联赛经验，他在切尔西的时候曾三次获得联赛冠军。

托特纳姆热刺目前在英超联赛中排名第14位，他们的赛季开局并不顺利，前12场英超比赛只赢了3场。

这些结果促使热刺主席丹尼尔·列维做出解雇波切蒂诺的决定，而就在几个月前，这位阿根廷人刚刚带领球队打进了欧冠决赛。

“我们非常不愿意做出这样的改变，这不是董事会轻易做出的决定，也不是仓促做出的决定。”列维在俱乐部网站上说：“遗憾的是，上赛季末和本赛季初的国内比赛结果非常令人失望。董事会有责任做出艰难的决定——考虑到我们与毛里西奥和他的教练组度过的许多难忘的时刻，这一决定更加重要——但我们这样做是为了俱乐部的最大利益。毛里西奥和他的教练组将永远是我们历史的一部分。我非常钦佩他在我们建造新球场时，在远离主场的情况下处理困难的方式，以及他带给我们的温暖和积极的态度。我要感谢他和他的教练组为球队所做的贡献。他们在这里总是受欢迎的。我们有一个天赋秉异的阵容。我们需要重新振作起来，为我们的支持者带来一个积极的赛季。”

热刺周六将在联赛中对阵西汉姆，俱乐部希望在那之前任命一名新教练，而穆里尼奥现在是得到这份工作的主要候选人。