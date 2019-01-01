穆里尼奥发表盯防梅西绝好建议：打造个笼子吧

这位前曼联主帅对巴萨的超级巨星在欧冠四分之一决赛中制造混乱并不感到惊讶。

前曼联主教练穆里尼奥对梅西打破红魔的欧冠梦想并不感到惊讶，因为“牢笼”是遏制他的唯一方法。

在诺坎普的一场欧冠比赛中，阿根廷人把索尔斯克亚的球队折磨到不行。

在对阵巴萨的欧冠四分之一决赛中，巴萨的首开纪录就让巴萨的总分优势翻了一番，但由于德赫亚扑球失误，巴萨幸运地打入第二球，彻底结束了比赛。

在击倒了第一个英超对手后，梅西又瞄准了另一个对手——西甲冠军已经准备好与利物浦在半决赛中决一死战。

尤尔根·克洛普的球队对他们所面临的挑战的严峻程度并不抱有幻想，但是穆里尼奥警告说他们必须尝试一些不同于他们在老特拉福德的死地的打法。

去年12月被红魔解雇的葡萄牙人在接受采访时表示:“我认为曼联的计划是不一样的。”

“在第一回合，他们试图占领中心地带。梅西的位置很容易理解，但要创造一个牢笼来控制他并不容易。”

“他从右路走到中间，然后拉基蒂奇去到右路活动，这就更方便让他站在中间。这样的站位是非常困难的。”

“曼联在第一场比赛中就很好地占领了那个区域。当他进入到中路时，发现弗雷德，也发现了麦克托米奈一直在跟着他。”

“但我认为在第二回合，因为曼联0-1输掉了比赛，他们试图用不同的方式来踢这场比赛。

“博格巴在左边偏左，麦克托米内在右边，杰西·林加德在前锋后面打10号位。”

“站在防线前面的只有弗雷德。那是梅西拿球的地方，当梅西拿到球后，你就完了。”

“这就是为什么我从来不喜欢一对一对抗梅西。”

“对付梅西，你必须打造一个笼子。巴塞罗那就是巴塞罗那，他们有比曼联更好的球员。我认为他们赢了很正常。”

利物浦将于5月1日在加泰罗尼亚挑战巴塞罗那和梅西，然后在下一周回到安菲尔德进行第二回合比赛。