穆里尼奥：卖走埃里克森很明智 有意限制其出场时间

穆里尼奥承认，在得知丹麦中场的离队意愿后，自己有意识地限制了他的出场时间。

这个冬窗，效力白鹿巷七年的埃里克森，以1700万英镑的身价转会前往意甲豪门国际米兰。

27岁的丹麦国脚在上赛季末就已经表态希望离开球队去寻求新的挑战，而他本身与热刺的合同在不续约的情况下也将在本赛季末到期。

11月接替波切蒂诺成为热刺主帅的穆里尼奥透露，埃里克森在他来到球队时，早早就向他明确了自己不会留着北伦敦。

其他球队

穆里尼奥说道：“这已经持续了很长时间了，我们都知道的。我们没有说出来因为与他之间有道德上的约定。但从我来的第一天，他就告诉我他不想续约。”

“所以我和列维先生根据丰富的经验选择了这种合理的方式来控制局势。”

“对我来说，我想希望看到的是，虽然已经失去比赛动力，但基于职业素养和对俱乐部的尊重，愿意为我们提供帮助的球员。”

“而列维先生就商业方面的考量，为一位仅剩下六个月合同的球员谈妥了一笔明智的交易。”

“当阿尔德韦雷尔德告诉我他对续约还有一些疑惑时，我也在尽力说服他。但埃里克森告诉我的是他已经做出决定并且事情没有回旋的余地。从那时起，我就在打造一个没有他参与的球队体系。”

“这也是为什么我没有再给他很多上场时间的原因。与此同时，他仍然保有职业素养，尊重俱乐部以及他的队友，我也知道他能做到是有限制的。球员所处的情况永远会给他们带来一些限制。直到他在这里的最后一天，他都在帮助球队，并且在更衣室中也像往常一样态度积极。”

“埃里克森是一位很出色的职业球员，尊重球队尊重更衣室，如果他留在队内我相信他也会对我们有所贡献。”

“但列维先生希望借此得到一笔重要的转会资金，去引进21岁的史蒂夫-贝戈文。所以列维先生为俱乐部完成了精彩的工作。”