穆里尼奥：切赫是赢家

尽管有消息称切赫将来会重返斯坦福桥，葡萄牙人认为，阿森纳门将切赫希望在巴库战胜切尔西夺冠

穆里尼奥相信，阿森纳守门员切赫会选择在一场对阵切尔西的比赛中告别。尽管传言切赫将回归斯坦福桥，但他依然会希望在欧联杯决赛中击败他的老东家。

现年37岁的切赫已经确认将在下周对阵蓝军的决赛后退役。捷克人在本赛季大多数欧联比赛中都有出场，他肯定希望自己能在决赛中上场。

有报道称，切赫已经同意在下赛季出任切尔西的体育总监，尽管球员本人在社交媒体上否认了这个说法。

然而，即使决赛结束后切赫返回西伦敦，前切尔西主帅穆里尼奥仍然相信，在巴库不会有分裂的忠诚。

“这是切赫的最后一场足球比赛——我认为他会选择上场”穆里尼奥告诉天空体育新闻。

“如果他可以选择一场比赛告别，我认为他会选对阵切尔西。

“看起来下个赛季他要回家了——回到切尔西。

“我想他当然会喜欢以胜利的方式来完成告别。因为他一直是赢家，他赢得了很多荣誉。”

本赛季，切赫不得不在阿森纳担任替补门将，去年夏天从勒沃库森签约的莱诺成为了阿森纳的首发主力。

然而，这位经验丰富的门将依然在各项赛事中出场20次。他很有可能在5月29日为自己满满的陈列柜再添一座奖杯。

在本赛季排名英超第五之后，枪手只有击败切尔西才能拿到下赛季的欧冠参赛资格。