穆里尼奥：凯恩刚伤愈复出 苛责因外界期望过高

热刺主帅为复赛以来进球不多的凯恩进行了辩护，认为他才刚刚复出，不应被设置过高期望。

托特纳姆主帅穆里尼奥认为，哈里·凯恩并没有陷入危机，人们的绿帽只是因为球迷或者评论员对一位刚刚从伤病中恢复过来的顶级前锋设定了过高的标准。

得益于新冠病毒疫情造成的停赛，原本可能会赛季报销的哈里·凯恩得以重回回到热刺阵中，并在联赛重启之后的两场比赛中打入了一粒进球。

尽管如此，哈里·凯恩依旧遭到了许多人的批评，球迷期待这位已经证明过自己的顶级射手打入更多进球。

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不过穆里尼奥并不认同外界的这些批评，他指出英格兰队队长陷入困境是因为他刚刚从严重的腿筋伤病中恢复。

“在对阵西汉姆联打入进球之前，我想大概是第60分钟左右，我们在防守对手的一次角球进攻，而当时哈里·凯恩还在禁区内防守。随后阿里头球解围。”

“我想在10到11秒之后，他就出现在了西汉姆联门将法比安斯基面前，用左脚射门，差点将球送入球门远端。”

“你指望哈里·凯恩在两场比赛中打入多粒进球，那只能说明是你自己错了，他的出色给你创造力这样的期望。因此当一名球员无法打入你所想象的进球数量时，你会认为他陷入了危机，而实际上并没有，他还在逐渐找回自己状态的过程中。”

除了为队内头号球星哈里·凯恩辩解以外，穆里尼奥还谈到了球队的防守，他们在上一场比赛中以2比0的比分击败了西汉姆联，这是他们在近期的10场比赛中第一次不丢球。

“我对球队的防守很满意，要知道，防守不仅仅是门将和身前的三到四名后卫的事，这是一件和整支球队都有关的事情。”

“说到热刺的防守组织，我想谈谈我的进攻球员，他们已经开始学会如何防守，开始知道如何保持队形和完成防守任务。”

“我们正在提升自己，我希望我们能够一直保持这样的状态。我们不能只说不做，然后在接下来的两三场比赛中丢掉很多球。我们感觉自己在进步，球队比以前更稳定了，也变得更棒了。”

“这就是为什么我会说，希望球队能够忽略过去的比赛结果和名次，我认为当我们在下个赛季，会拿出比现在更好的表现。”