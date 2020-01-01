穆里尼奥：凯恩伤势不乐观 圣徒球童很懂拖时间

热刺在新年的艰难日子里看到了他们的射手在南安普顿受伤。

热刺主教练穆里尼奥并不乐观，他在等待哈里·凯恩腿筋受伤的程度。

这位热刺前锋在元旦对阵南安普顿的比赛中攻入一球，随后被判越位。凯恩因为左腿拉伤不得不被替换下场，而穆里尼奥在赛后的新闻发布会上也没有得到关于他状态的最新消息。

“这是消极的。哈利要离场的消息是消极的。”他说：“腿筋受伤总是消极的。是撕裂吗？是小事吗？是痉挛还是收缩？现在我还说不了。”

穆里尼奥认为凯恩的缺席，以及孙兴慜的禁赛，对他的球队来说是一个障碍。

“比赛并不容易。下半场并不容易。”他说：“他们赢了，他们在防守，基本上有10名球员防守，他们踢得很努力，有侵略性，非常有侵略性。”

“有很多犯规，很多停顿。球童们在拖延比赛时间方面得到了很好的训练。没有多少比赛时间。”

“当我们失去了我们的射手哈里·凯恩，我们就知道我们在比赛中已经没有了我们通常更有统治力的部分。我们在没有前锋的情况下踢完最后15分钟。这就更难了。”

穆里尼奥同样对俱乐部转会纪录保持者恩东贝莱的健康状况表示悲观，他在仅仅首发25分钟后就被替换下场。

“他总是受伤。”穆里尼奥说：“他受伤了，他没有受伤，他踢了一场比赛，下周他又受伤了，他将踢另一场比赛，我们充满了希望。”

“这是赛季开始以来的情况。当然，这是个问题。你认为你有一个很好的球员，你认为他在一个进化的过程中，他在对诺维奇的比赛中踢得很好，你充满希望他今天已经准备好了。他还没有准备好。我不能说更多了。这是从赛季初以来的情况。”