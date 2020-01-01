穆里尼奥：伤员洛里本戴维斯一月底回归热刺

本·戴维斯在何塞·穆里尼奥手下只打过一场比赛，但现在他和雨果·洛里即将回归球队。

何塞·穆里尼奥说这就像拥有“两名新球员”一样，他确认洛里和本·戴维斯将在1月底为热刺出战。

热刺正在经历一段艰难的时期，他们在过去的五场比赛中只赢过一场，关键球员哈里·凯恩和穆萨·西索科也因重伤而缺席。

但是主教练穆里尼奥希望在1月底前一号门将洛里斯和左后卫戴维斯能够上场。

洛里在10月初肘部受伤，这意味着加扎尼加不得不代替他上场，而戴维斯自从11月23日穆里尼奥上任的第一场比赛脚踝韧带受伤后就一直缺席比赛。

“好消息是月底前我们将迎来两名新球员，雨果·洛里斯和本·戴维斯。这是个好消息。”穆里尼奥在周五对阵利物浦之前的新闻发布会上说。

“洛里从来没有为我打过一场比赛，本打了一场，而且在我们试图建立的体系中打得非常、非常好，这只有在他身上才有可能，因为他是唯一一个可以打内线位置的左后卫，因为丹尼·罗斯是一个纯粹的左后卫，维尔通亨不是一个左后卫，瑞安·塞塞尼翁正在学习如何成为一个左后卫。”

“所以，本对我们的项目非常重要。所以，这是个好消息。”

“(洛里的回归)非常重要。他和哈里都是队长。我们失去一个，很高兴能找回另一个。”

“这种经历，他踢球的方式，说话的方式——对一个守门员来说，同时说话和踢球是非常重要的。”

“我们有一名竭尽全力的门将，我们对他有信心。对雨果来说，在如此重要的伤病之后复出是件好事，这为让医疗部门也腾出了空位。”

“有些人离开了医疗部门，有些人进来了。那里有一个地方的一块牌子上写着雨果·洛里吗？因为在过去的三个月里，他每天都在那里。”

托特纳姆热刺目前在英超联赛中排名第六，周六他们将在主场迎接领头羊利物浦，届时他们将面临一项艰巨的任务。