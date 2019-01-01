穆里尼奥不满曼联球员轻易卧草：诈伤很聪明

这位前红魔教练在一场失利后离开了老特拉福德，他对自己的前球队如此轻易倒地感到不快。

热刺主帅穆里尼奥相信曼联在周三2-1获胜的比赛中，在赢得犯规和“假装受伤”方面是“聪明的”。

穆里尼奥在热刺的胜利之旅在老特拉福德被拉什福德的两粒进球毁了，他在下半场打入决定性一球。

当穆里尼奥承认他的球队的缓慢开局让他们付出了代价时，这位前曼联教练不禁对索尔斯克亚的球队如何轻易地倒地进行了抨击。

“我们开局不好，他们开局很好，”穆里尼奥告诉拜因体育：“他们踢进了第一个球，本可以踢进第二个球，在头30分钟里，他们不是比我们强，而是比我们强得多。(上半场的)最后15分钟，情况有所不同。”

“我认为下半场我们会回到正常状态，正常的状态是控制比赛，但是当你像我们一样丢球的时候，就很难了。他们往后收缩，开始减速，他们很聪明，他们得到了犯规，假装受伤，控制进攻，然后反击仍然很危险。”

“我们因为第二个丢球的失误而受到惩罚。我想说的是，他们值得赢得这场比赛，因为在比赛的前30分钟，他们表现得比我们好得多。”

“不仅仅是今天，如果你回顾我们之前的比赛，你会发现一切都是一样的。对阵奥林匹亚科斯的比赛我们开局不佳，对阵伯恩茅斯的比赛我们花了不少时间，我们不是主动出击，而是有点被动。”

关于点球，他补充道：“我不知道，我没有看到，但我认为在禁区内发生的事情是之前发生的事情的结果。我认为当阿什利·杨拿到球的时候，我们必须马上保持警惕，我们没有，我们给了拉什福德接球的空间，只有当他接到球的时候，我们才醒来。”

这是热刺连续三场胜利后的首次失利，热刺在联赛中排名第八，而红魔则在15场联赛后超越了穆里尼奥的队伍，排在第六位。