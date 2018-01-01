穆氏红魔走到终点 特殊的一个留下了什么？

曼联于北京时间12月18日官方宣布，穆里尼奥不再担任球队主帅，立即生效。这位昔日狂人在老特拉福德的日子走到了尽头，留下的是被联赛第四名抛开11分、陷入泥潭中的曼联。

葡萄牙人穆里尼奥和红魔曼联的故事没能走到最后，在2018年圣诞来临之前，昔日笑傲英超的狂人再次遭到解雇，这一次不是告别蓝桥，而是黯然离开了梦剧场。

英超17轮过后，曼联输掉了其中的5场，仅位居积分榜第6位，被第四名的切尔西甩开11分。在上周末的英超双红会中，穆里尼奥带领曼联在安菲尔德球场铩羽而归，同时送死敌重返积分榜榜首，曼联与利物浦相差19分。这是曼联在顶级联赛中自1990年以来最差历史开局。

葡萄牙人在今年夏天的引援工作遭遇挫折，他希望引进一名中后卫加强球队实力，然而在队内已有5名中卫的情况下，曼联高层否决了穆里尼奥的计划。从那时开始，曼联俱乐部与穆里尼奥的立场有了分歧。赛季开始后，穆里尼奥不断表达自己的沮丧心情，认为自己没能得到俱乐部的鼎力支持。

而曼联在赛季开始后的表现起伏不定，穆里尼奥更是宣称，他早就预言曼联会遇到一个艰难的赛季，疯狂暗示曼联高层没有加大引援带来的弊端。

内忧外困，曼联情形每况愈下。终于，在曼联1比3不敌利物浦后，曼联俱乐部做出了解雇穆里尼奥的决定。

曼联在官方声明中说：“主帅穆里尼奥已经离开曼联俱乐部，即时生效。俱乐部感谢何塞在执教曼联期间付出的一切努力，祝福他未来一切顺利。”

“曼联将任命一位临时主帅带领球队到赛季结束，与此同时，俱乐部将全方位启动招聘新任主帅的工作。”

穆里尼奥在2016年夏天接替范加尔成为曼联主帅，他奉命于危难之时，希望能够带领这家有20座顶级联赛冠军的俱乐部重现辉煌。

他上任的首场正式比赛就让所有曼联球迷看到了希望，在2016年的社区盾比赛中，球队2比1击败莱斯特城，夺得社区盾。穆里尼奥以一座冠军奖杯开始了老特拉福德的执教历程，所有人都充满了期待。

然而新主帅的到来、新战术和球员的磨合都影响了球队的成绩，动荡中的曼联在2016-17赛季结束时仅排名英超积分榜第六位。但是穆里尼奥的“冠军”属性仍然在发挥作用，他们在联赛杯决赛中凭借伊布的出色发挥3比2击败南安普顿，夺得联赛杯冠军。红魔在欧联杯决赛中更是2比0击败阿贾克斯夺冠，穆里尼奥带领球队时隔一年后重返欧冠赛场。

穆里尼奥执教的第二个赛季，曼联终于在联赛中有了起色，然而他们遭遇更为强劲的曼城，最终只能目送瓜迪奥拉的球队在英超一骑绝尘夺冠。曼联虽然在赛季结束时位居积分榜第二名，但是他们被曼城抛开19分的差距。在这个赛季，曼联还闯入了足总杯决赛，但是在欧冠赛场，曼联的成绩令人失望，他们在八分之一决赛中遇到西甲球队塞维利亚，被对手两回合淘汰出局。

然而就在曼联被淘汰出局的几周之前，俱乐部却和穆里尼奥签下一份续约合同。曼联的续约决定在目前看来并不明智。

时间来到穆里尼奥执教曼联的第三个赛季，老特拉福德从赛季开始就蒙上了不安的气氛。刚刚过去的各项赛事8场比赛中，曼联只赢下了2场。

曼联在赛场上表现得杂乱无章，曼联的更衣室里更是绯闻漫天。

从世界杯结束开始，穆里尼奥就开始与队内头号球星博格巴开始了明争暗斗。葡萄牙人先是警告博格巴需要在俱乐部拿出在世界杯上的表现，随后在赛季开始之后又爆发了争执。

穆里尼奥将队长袖标交付给博格巴，相信他能带领曼联在新赛季有所斩获；随着球队战绩不佳，博格巴开始在媒体面前质疑主教练的战术，并在无法上场的时候发表不合时宜的社交媒体状态。暴怒的穆里尼奥随后就剥夺了博格巴的队长袖标，更是在之后的比赛中屡屡弃用博格巴。对阵富勒姆和利物浦的最近两场英超联赛，穆里尼奥都将博格巴死死按在板凳上。

上周中前往瓦伦西亚的欧冠小组赛最后一轮，穆里尼奥赛前暗示博格巴应该起到榜样作用，带领球队取得一场胜利。然而曼联最终1比2落败，穆里尼奥在赛后表示，他没能在比赛中得到任何积极的东西。

对阵利物浦的比赛结束后，当被问及为何不在比赛下半时替换博格巴出场时，穆里尼奥回答：“我对马蒂奇、埃雷拉和林加德组成的中场很满意。”

在“双红会”这样关键的比赛中无法上场，博格巴如何能够满意穆里尼奥的安排？双方的矛盾已经不可调和。

无论是谁来到老特拉福德担任临时主帅，他目前的紧要任务是将曼联带回前四，为欧冠对阵巴黎圣日耳曼的淘汰赛做好准备，同时要做好准备在足总杯第三轮中对阵雷丁。

英格兰媒体声称卡里克并不会担任球队的临时主帅，而曼联下一场比赛将会是周六客场对阵卡迪夫城，因此曼联俱乐部将在未来48小时内任命临时主帅。

55岁的穆里尼奥在当地时间今天早上抵达了卡灵顿基地，45分钟后，他得到了自己被解雇的消息。再一次离开英超俱乐部，葡萄牙人的下一站会是哪里？

穆里尼奥先后执教过波尔图、切尔西、国米、皇马、切尔西（第二次）和曼联，足迹遍及葡超、英超、意甲和西甲，他带领的俱乐部都夺得过所在联赛的联赛冠军。他也是唯一一位同时夺得欧冠和欧联杯冠军超过1次的主帅，是为数不多的在同一个赛季同时获得联赛杯和足总杯的英超主帅之一。

从2002年至2011年期间，穆里尼奥带领波尔图、切尔西、国米和皇马创下主场不败记录150场。

在第一次执教切尔西期间，穆里尼奥带队达到50场胜利和100场胜利所需要的比赛场次也远远低于其他英超主帅，即使执教曼城的瓜迪奥拉也不曾破掉穆里尼奥的记录。

穆里尼奥执教期间共带队进入15次主要赛事的决赛，包括超级杯在内，共赢下其中12次，包括赢下两座欧冠冠军。

接手曼联以来，无论是在英超赛场还是其它各项赛事中，穆里尼奥都是继弗格森爵士退休后的三任主帅中胜率最高的一位。

然而，这一切都抵不过曼联在积分榜上苍白的排名有说服力。曼联仍然在找寻带领他们重返荣耀的合适人选，穆里尼奥作为曾经“特殊的一个”被寄予厚望，最终他没有逃过“穆三年”的宿命，他没能拯救曼联，相反把曼联拖入更深的泥淖。

穆里尼奥离开了，曼联的重建依然任重道远。