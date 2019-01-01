穆氏曼联沦为笑柄 琼斯： 现在的我们人人惧怕

英格兰国脚中后卫菲尔-琼斯接受采访时承认，本赛季开始以来曼联因为成绩惨淡而沦为笑柄，但在过去几周内，在索尔斯克亚的带领下，任何球队都不会小觑复苏的曼联。

英超第26轮联赛在刚刚过去的周末进行，曼联在克拉文农场球场3比0击败升班马富勒姆，他们在先开球的情况下，超过切尔西跃升至积分榜第四名。

北京时间2月11日凌晨结束的一场焦点战中，曼城坐镇伊蒂哈德球场6比0横扫切尔西，这样的比赛结果也使得红魔曼联继续保住了积分榜第四的位置。

然而在去年12月，时任曼联主帅穆里尼奥曾表示，如果曼联想在赛季末进入前四，他们需要一个奇迹，因为那时他们与第四名的分成达到11分。七周过后，曼联在临时主帅索尔斯克亚的带领下，不断创下俱乐部记录，带领球队狂追12分，反超切尔西升至积分榜第四名。

刚刚与俱乐部签下续约合同的中后卫菲尔-琼斯在接受采访时表示，曼联在穆里尼奥麾下成为笑柄，现在每支球队都要对他们严阵以待。

琼斯谈到进入第四名时表示：“这对球队是很大的鼓励，而且现在曼联不会再被其他球队当做笑柄。”

“对阵富勒姆的比赛我们来说是一场关键比赛，我们早就知道我们可以进入前四。从我们现在所处的位置就可以明白，我们还需要不断进步，拿到更多积分。”

当被问及第四名是否对球员心理有很大的促进作用时，琼斯表示：”是的，有着巨大的促进作用，现在每支球队都必须认真对待我们，在赛季开始阶段我们曾被其他球队当做笑柄，但在过去几周里，他们肯定不会了。”

曼联接下来将在周中进入欧冠八分之一决赛的较量，索尔斯克亚的球队将坐镇老特拉福德迎战法甲豪门巴黎圣日耳曼。