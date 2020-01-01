穆斯塔菲：若我在阿森纳自我怀疑 那么我会考虑退役

在阿尔特塔的带领下，这名德国后卫很高兴地找回状态，因为之前有很多关于他的价值和未来的问题。

穆斯塔菲承认，如果他曾经对自己在阿森纳扭转乾坤的能力失去信心，他将不得不考虑退役。

自从阿尔特塔取代埃梅里成为枪手的主教练后，这名德国后卫很高兴地找回状态。

面临很多关于他的价值和未来的问题的穆斯塔菲又一次成为了四后卫的常客，而这四名后卫已经显示出了提高防守的迹象。

其他球队

穆斯塔菲声称，他从来没有放弃过夺回他的位置的战斗，因为任何怀疑都会迫使他考虑挂靴。

这位27岁的球员在接受《标准晚报》采访时说：“说到底，我们知道足球就是这样。”

“你总能得到机会，总能有机会不断前进，当你开始像你说的那样思考时，我想那就是你退役的时候。”

“这不是一个职业球员应该思考的方式。对我来说，一切都是一样的，我总是试着把个人的事情抛在身后，为球队而努力。”

“当球队需要我的时候，我总是想去那里，不仅是在比赛中，而且也在训练中。”

“当事情进展顺利时，你很容易表现得很专业，但我个人认为，当事情进展不顺时，表现得专业同样重要。”

“在一天结束的时候，我们在这里工作，我们在这里为一家大俱乐部效力。我一直想做好准备，随时待命，每当球队或教练需要我的时候，我总是说我会在那里。”

穆斯塔菲之前曾承认，最近几个赛季他受到的一些批评让他很受伤。然而，他希望通过在球场上的表现来平息质疑。

很多机会都在向他招手，这位世界杯冠军在上周末0-0战平伯恩利的比赛中，因为脚踝扭伤被担架抬下场。

“（我的伤）在对阵伯恩利的比赛中看起来很糟糕。”他补充道：“我们的医生对受伤非常小心，他们尽可能地保护我们，所以他们试图让我安全第一。”

“但当我收到扫描结果后，我想很明显，如果有止痛药，我可以重返赛场。”