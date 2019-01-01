穆斯塔菲父亲：没有和罗马或其他意甲球队签约

这名德国国脚本周被传即将离开酋长球场，但他的父亲兼经纪人表示不会前往意大利。

穆斯塔菲的父亲对有关这位阿森纳后卫将在夏天转会罗马的报道泼了一盆冷水。

有报道声称埃梅里正试图摆脱这位德国国脚，在此之前的三个赛季里，他在酋长球场一直表现不佳。

尽管有传闻说穆斯塔菲将转会到意大利首都，但据报道他仍想留在俱乐部。

“这对我来说是个新闻”，父亲兼经纪人库吉姆·穆斯塔菲说。

“这背后什么都没有发生，他没有与罗马或任何其他意大利俱乐部接触。”

罗马在今年夏天以3600万欧元(3200万英镑/ 4100万美元)的价格将希腊后卫科斯塔斯·马诺拉斯卖给了意甲劲敌那不勒斯，新主帅保罗·丰塞卡缺少一名中卫，所以穆斯塔菲的转会几乎肯定会被带出。

然而，周二的报道暗示他已经接近转会到法甲球队摩纳哥，后者可能愿意支付枪手想要的2700万英镑(2940万欧元/ 3280万美元)。

作为2014年巴西世界杯冠军球队德国队的一员，穆斯塔菲带着很高的期望从瓦伦西亚来到这里。

虽然他给阿森纳球迷带来了一些令人印象深刻的表现，但球迷们嘲笑他犯下了不少明显的错误，很多人在社交媒体上表达了他们的喜悦，因为俱乐部显然已经准备好让他离开。

然而，随着俱乐部队长科斯切尔尼的离开，埃梅里很可能需要在8月8日转会截止日期之前替换穆斯塔菲，否则他将面临后防线人数不足的风险。

围绕凯尔特左后卫基兰·蒂尔尼的拉锯战还在继续，而与里尔边锋尼古拉斯·佩佩的创俱乐部交易纪录的引援工作也越来越接近。

佩佩可能以8000万欧元(约合7340万英镑/ 8920万欧元)的价格加盟，这将超过2018年1月为前锋皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬所支付的费用。

这也意味着在拉卡泽特加盟之后，俱乐部已经连续三年打破队史的转会记录。

在阿森纳最近对阵里昂的友谊赛中，拉卡泽特一瘸一拐地离开了赛场，但是埃梅里宽慰了球迷们对这次伤病的担忧。