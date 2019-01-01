穆斯塔菲父亲：儿子离开阿森纳对双方都好

枪手主帅埃梅里说这名后卫可以离开，德国国脚的父亲说离开对双方都是最好的。

施科德兰·穆斯塔菲的父亲兼经纪人承认他的儿子需要离开阿森纳，尽管他说这是否会发生取决于转会市场。

穆斯塔菲在北伦敦的未来是不确定的，因为主教练埃梅里透露，他鼓励这名后卫和埃尔内尼在9月2日欧洲大陆转会窗口关闭前离开俱乐部。

穆斯塔菲和埃尔内尼都没有出现在阿森纳本赛季的前两场比赛中，这两场比赛枪手都获胜。

现在穆斯塔菲的父亲，同时也是他经纪人的库伊提姆承认他儿子在阿森纳的时间即将结束，尽管他与阿森纳的合同将持续到2021年。

然而，他说这可能取决于市场对穆斯塔菲的出价。穆斯塔菲在2016年以3500万英镑(4300万美元)的价格从瓦伦西亚加盟枪手。

“施科德兰在阿森纳度过了一段美好的时光。”库伊提姆·穆斯塔菲告诉德国天空体育：“我们还有一份两年的合同，可以想象留在伦敦的生活。然而，对双方来说，最好的办法可能是转会。但为此，它还需要市场驱动的转会费。”

自从2016年穆斯塔菲转会阿森纳以来，他已经为阿森纳出场115次，上赛季在英超首发31次，这是他在伦敦的最高纪录。

但是在阿森纳的三年里，穆斯塔菲受到了球迷的批评，这位德国国脚在枪手的美国季前热身赛中也遭到了嘘声。