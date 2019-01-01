穆斯塔菲：我们希望为姆希塔良赢得冠军

出于安全考虑，作为亚美尼亚国民的姆希塔良将不会前往阿塞拜疆参加对阵切尔西的欧联杯决赛。

阿森纳后卫穆斯塔菲表示，很遗憾姆希塔良无法参加欧联决赛。他的队友都想为这位30岁的球员赢得胜利。

由于担心自己的亚美尼亚国籍，姆希塔良将不会在下周三前往阿塞拜疆。

自1988年以来，这两个国家一直在富有争议的纳戈尔诺—卡拉巴赫山区进行战争，尽管自1994年以来已经停火。

阿森纳队长科斯切尔尼表示，在姆希塔良宣布他不会前往巴库之后，决赛就不应该在巴库进行。

而中后卫穆斯塔菲则为他的队友无法参加比赛而感到遗憾。

“他不能去参加比赛，真的不该如此。尤其是我们成功通往决赛的过程中姆希塔良上场不少。不过现在我们的球队有这样的想法：我们想为米奇赢得冠军。”穆斯塔菲告诉Kicker。

欧足联声称他们已经与阿塞拜疆当局进行了沟通，可以保证姆希塔良在决赛的人身安全。

但枪手一方表示，这名中场不会随队前往。

姆希塔良在阿森纳战胜瓦伦西亚半决赛两回合皆有替补出场，并且在本赛季早已表示，与阿森纳共同赢得欧联杯是他在俱乐部的期望之一。

前往巴库的英国球迷很少，也引起了人们的担忧。

据估计，只有6000名支持者将从伦敦赶赴决赛现场，大概不到现场球迷总数的十分之一。

切尔西边锋佩德罗也为决赛场地的球迷感到担忧。

观看决赛的便利程度一直是一个重点议题，而利物浦和热刺球迷为了前往马德里，将面临高额费用。

红军主帅克洛普猛烈抨击了这种压榨球迷的行为以及酒店疯狂涨价的情况。