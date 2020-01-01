穆斯塔菲呼吁队友忘记积分榜 并专注于取得进步

这名枪手的后卫说，在阿尔特塔的带领下，酋长球场的焦点必须放在继续进步上，而不是积分榜。

穆斯塔菲告诉他的队友们忘记联赛积分榜，专注于在米克尔·阿尔特塔的带领下继续进步。

“这是一场你可以更靠近前列的比赛，”德国中后卫说：“我认为当你在联赛中排名第一或第二的时候，你总是想要看看积分榜，你喜欢看积分榜，但我认为现在看积分榜并不重要。”

“对我们来说，重要的是工作，试着在训练场上和比赛中表现出我们从主教练那里学到的东西。”

“我觉得每个人都信任他，相信他想踢足球。这是一件非常重要的事情，现在我们要做的就是努力坚持90分钟。”

穆斯塔菲补充说：“球队的目标是赢得比赛。我们还有很多比赛要做，在一天结束的时候，你会看到你的成果在哪里。”

“当然，从赛季一开始你就把一切都掌握在自己手中，因为那时每个人都以0分开始。但目前我们并没有掌握一切。我们唯一能做的就是一场接一场的比赛，并努力赢得比赛。”

“然后，当我们前面的球队丢分的时候，我们可能会很幸运地超过他们。但我们必须集中精力，专注于我们手中的事情，就是踢我们的比赛。”

穆斯塔菲认为阿森纳应该在周六对谢菲尔德联的比赛中获得更多的胜利，同时他也赞扬了阿尔特塔，是他让这支在埃梅里手下困惑的球队变得更加清晰。

“拥有他很重要，因为他知道这支球队需要什么。”这位世界杯冠军说：“阿森纳一直是一支想控球的球队，想要有个性的比赛。这正是他想要的，我认为他把球队团结在一起做得很好，因为每个球员都知道他在做什么。”

“在之前的几场比赛中，我们在场上遇到了一点小问题，我们的体系有点问题。自从他到来，我们的体系就很好。”

穆斯塔菲补充道：“这是足球。不是每个人都能随心所欲的时候。仅仅因为你有11个或18个优秀的球员并不意味着它会起作用。对我们来说，引进像米克尔这样的教练是很重要的，他清楚地知道他想从每个位置的每个球员身上得到什么。”

“我认为，只有当像他这样的人走进来，告诉我们他想要什么，并坚持计划时，我们才能做到这一点。对阵谁并不重要，我们踢我们的比赛，我认为这是最重要的，当你走出去，你知道你要做什么。这让一切都容易多了。”