穆斯塔菲：一直对德甲感兴趣 那里是我的家

这位枪手的中后卫说，自从他2009年离开后，足球在他的祖国得到了巨大的发展。

阿森纳后卫施科德兰·穆斯塔菲承认自己有兴趣回到德国，因为他相信自己在离开祖国之后已经取得了极大的进步。

2009年17岁的穆斯塔菲离开汉堡青训营加盟了埃弗顿，截至目前他并没有过在德甲效力的经历。

在2012年转会桑普多利亚之前，他曾在2009年以欧联杯替补球员的身份代表这家默西塞德郡俱乐部踢过欧战。

其他球队

在意大利俱乐部闪耀光芒之后，他在西甲瓦伦西亚俱乐部取得了真正的突破，成为了这家西甲劲旅的常规主力，同时也为自己在德国国家队赢得了一席之地，成为了2014年世界杯冠军的一员。

在加盟阿森纳之后，穆斯塔菲在四个赛季中总共为枪手出场133次。

不过这位28岁的球员与枪手的合同将在2021年夏天到期，而这位德国后卫的接下来的职业生涯还不确定，他有可能会离开酋长球场。

穆斯塔菲也证实了这一点，他正在考虑自己的未来，如果他离开阿森纳，德甲是其潜在的下一站。

“我总是对德甲很感兴趣。”穆斯塔菲告诉《体育图片报》。“在体育竞技方面，德国已经取得了很大进步，而那里也是我的家。”

他补充道:“在目前的情况下，很难预测过渡阶段将如何进行。”

穆斯塔菲本赛季为枪手出场18次，目前他已经见证了德甲如何从新型冠状病毒疫情中回归。

德甲成为第一个从停摆中恢复的主流联赛，英超也在准备回归，阿森纳将在本周三迎战强敌曼城。

穆斯塔菲表示:“许多人对德甲的水平感到惊讶。在英格兰，他们对德甲重新开始的表现感到非常惊讶，英超肯定会以此为例。”

在对阵曼城之后，阿森纳将在周末造访布莱顿。枪手目前在英超联赛中排名第九，落后第四名切尔西8分。