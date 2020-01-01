穆式热刺还没准备好媲美上赛季欧冠成绩

如果莱比锡在第一轮淘汰赛中就终止了他们在欧冠联赛的兴趣，那么这位“特殊的一位”的品牌将会受到严重的损害。

他是一位赢家。

考虑到他的离去所带来的负面影响和他所执教的球队的负面影响，以上是热刺聘请何塞·穆里尼奥的唯一理由——尤其是在按照毛里西奥·波切蒂诺那种进步的、唯美的、可爱的形象建立起来的。之后。

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穆里尼奥赢得不漂亮，但他一直在赢。至少他过去是这样。

把联赛杯放在一边，自2012年以来，穆里尼奥只赢得了两个重要的奖杯——一个是切尔西的英超冠军，另一个是曼联的欧联杯冠军。在过去的8年里只获得两项主要奖杯，这很难让人相信穆里尼奥会比去年5月时候的波切蒂诺做得更好。

他的冠军联赛记录同样是一个影响力下降的故事，一个天才衰落的故事。从2010年到2014年，穆里尼奥连续四次闯入半决赛，但都输了。

自那以后，他只在这一赛事中执教了两个完整的赛季，在第二轮分别输给了巴黎圣日耳曼和塞维利亚，分别是执教切尔西和曼联的时候。然而，我们仍然会回顾那些光辉的岁月，并期待今天会发生类似的事情。

我们仍然记得这位战术大师，他在国际米兰的反足球模式在2010年击败了巴塞罗那，他的侵略性防守哲学让波尔图赢得了欧洲最大的奖项。

盛行的观点认为,热刺想要赢得一些东西的话就需要在国际米兰和波尔图的老穆里尼奥——弹性结构，超级压缩防御设置，自由阵型的防守反击；而不是在曼联那种闷闷不乐的，如此缓慢过时的的战术。

但令人惊讶的是，第三种选择浮出了水面。有迹象表明，一个全新的战术家正在形成，一个愿意拥抱现代控球足球的人。

穆里尼奥从来都不是一个真正的防守教练。他的波尔图和国米有着相似的特点，尤其是在冠军联赛的最后阶段，但是说他们从没有摆大巴也是不公平的。

这种指责主要来自2010年在诺坎普那场臭名昭著的0-1失利，在那场比赛中穆里尼奥的国米只有24%的控球率，但是不应该忘记他们极端的实用主义是受到了蒂亚戈·莫塔在第28分钟的红牌的影响。我们还必须记住，他们在第一回合就制造了混乱，用非常漂亮的反击以3-1的比分击败了巴塞罗那，以至于瓜迪奥拉的球队都被打得晕头转向。

那场比赛是穆里尼奥最佳状态的更好的提现，他的波尔图队紧密配合。他的侧翼分成防御和进攻两部分。前者防守严密，但在中路防守——一条相对较高的防线——而后者在中场间歇期间即兴发挥。

如果热刺要像经典穆里尼奥的球队一样面对莱比锡，那就需要在防守线和进攻线之间寻找压缩空间，但不要在禁区边缘扎营的。寻找挫败战术和小犯规，但前锋不能有消极状态。

但更有可能的是，这些典型的穆里尼奥特征都不会显现出来。葡萄牙人统治下的托特纳姆与切尔西、波尔图或国米完全不同，相反，他们表现得非常开放，注重在中场建立控球权。

穆里尼奥本赛季的阵型是3-2-5，塞尔日·奥里耶在进攻中提供宽度，左后卫内切，中场三人与反向跑动的边锋结合得很好。吉奥瓦尼·洛·塞尔索希望用果断的垂直传球来设定节奏，哈里·温克斯是中场后撤的一个组织者，而卢卡斯·莫拉则拖后以创造一个流畅的前场进攻五人组。

这些都没有反映出我们所熟知的穆里尼奥。像戴尔这样坚忍的防守中场将被留在替补席上，而热刺将参加的是非常开放的，点到点的比赛。

看起来，扩张踢法的决定是经过深思熟虑的。这给莱比锡的比赛带来了麻烦，尤其是因为到目前为止穆里尼奥并没有把控球和高压融合在一起——这是现代足球中精英球队的必备条件。

这支德国球队无情的反攻速度意味着他们应该能取得最近几周很多球队在英超联赛中所取得的成绩；从后场三人的外侧一路闯进去。温克斯不能压制中场，破坏了热刺的统治和窒息对手的企图。特别是蒂莫·维尔纳，他似乎很有可能会跑到奥里耶的后面，去对付那些经常犯错的托特纳姆中卫。

当然，对这种模式的恐惧可能意味着穆里尼奥的老习惯又回来了。也许戴尔和坦基·恩东贝莱将会作为一对搭档出现在防守中场。也许热刺的防线会往下移动20码。但问题是，到目前为止，托特纳姆在这方面没有肌肉记忆可以依靠。

他们在心理上和身体上都不像穆里尼奥的球队，这意味着他们很难在90分钟内成为一支充满活力的防守球队——对于这场比赛和整个赛季来说都是如此。

托特纳姆正失去大量的机会，因为他们的新主帅正处在一个意想不到的过渡阶段。像他们在维拉公园和莱比锡那样的比赛将会撕裂他们，但是尝试一个更老派的穆里尼奥体系，他们在防守方法上的缺乏经验和指导将会暴露出来。更糟糕的是，他们没有哈里凯恩或孙兴慜可以依靠。

目前，托特纳姆还没有准备好赶上或超越上赛季不可思议取得的成就。这不应成为令人担忧的理由。现在还处于初期阶段，穆里尼奥的任期不应该在赛季初期就以一场棘手的欧冠比赛来评判。

然而，在足球界，认知就是一切——穆里尼奥的名声开始成为一个主要的障碍，因为球迷和权威人士都试图证实他们对他战术的偏见。

输给莱比锡并不可耻，但连续输掉三次第二轮的淘汰赛？这可能会严重损害穆里尼奥的品牌形象。