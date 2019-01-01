穆帅遗计获认可 曼联愿为他与皇马大打出手

尽管穆里尼奥已被解雇，曼联依旧打算从波尔图引进被他看中的巴西中卫米利唐，为此他们将与皇马进行争夺。

根据葡萄牙知名媒体《Don Dalon》的最新报道，换帅后状态大佳的曼联将在冬窗继续补强后防，为此他们将与皇马争夺波尔图的巴西中卫米利唐。

这名20岁的巴西新晋国脚在葡超的优秀发挥引起了前曼联主帅穆里尼奥的注意，尽管葡萄牙人已经离任，但红魔高层依旧认为米利唐会是球队后防的最佳引援目标。

此前有媒体指出由于曼联对自己的兴趣，米利唐本人已经暂停了自己与巨龙的续约谈判。如果球员选择离开，葡超霸主希望能够从这位花费400万欧元引进的年轻人身上收到4000-5000万欧元。

另一家葡萄牙媒体《A Bola》曾在12月中旬指出皇马已经就引进米利唐与波尔图进行了一系列接触，但他们似乎并不愿意匹配对方的高额要价。这也是曼联的优势所在，他们可能会选择一掷千金来引进这位未来之星，同时，还会为他提供一份远高于当前税后33万欧元年薪的合同。

自去年8月登录欧洲以后，米利唐迅速适应了葡超联赛的氛围，短时间内就占据了球队主力中卫的位置，截至目前，他已经为为波尔图在联赛中出场了11次，场均能贡献1.5次抢断、2.2次拦截、3.5次解围以及0.9次封堵。

尽管球员本人倾向于前往老特拉福德踢球，但他们并不乏竞争对手，除了皇马，切尔西、曼城、埃弗顿、皇马、国米以及多特蒙德等豪强也对米利唐展现出了浓厚兴趣。