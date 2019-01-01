穆帅谈历史最佳：外星人的才华梅罗都难超越
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在欧洲各大联赛辗转数家豪门执教的穆里尼奥，教练生涯与许多世界顶级球员有过共事经历。
早年作为翻译跟随博比-罗伯逊来到诺坎普的时候，正好遇到罗纳尔多转会加盟巴萨。两届世界杯冠军前锋给穆里尼奥留下的非常深刻的印象。
穆里尼奥相信，即使是五届金球奖得主梅西和C罗，也难及“外星人”的锋芒。
葡萄牙人告诉LiveScore：“C罗和梅西拥有更长的职业生涯，他们在过去15年间的每一天，都保持在世界最佳的水平上。”
“但如果我们严格讨论天赋和技术，没人能够超过罗纳尔多。”
“当他来到巴萨效力博比-罗伯逊麾下时，我就意识到他是我见过球场上最好的球员了。”
“伤病扼杀了他的职业生涯，否则他还将更加辉煌。但19岁就能拥有那样的天赋已经是一件很令人难以置信的事了。”
“1997年，巴萨在阿姆斯特丹对战大巴黎，正是罗纳尔多的进球，1-0。太棒了。”
虽然在巴萨仅仅效力了一个赛季，但他在49场各项赛事中共为球队打入47球。这也是他职业生涯中最高效的一个赛季。
罗纳尔多在2011年退役前，在俱乐部层面共打入352球，在国家队层面出场98次，打入62球。