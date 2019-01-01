穆帅谈历史最佳：外星人的才华梅罗都难超越

曾经执教过曼联，皇马，国米和切尔西的穆里尼奥相信，巴西前锋罗纳尔多是他心目当中的历史最佳球员之一。

在欧洲各大联赛辗转数家豪门执教的穆里尼奥，教练生涯与许多世界顶级球员有过共事经历。

早年作为翻译跟随博比-罗伯逊来到诺坎普的时候，正好遇到罗纳尔多转会加盟巴萨。两届世界杯冠军前锋给穆里尼奥留下的非常深刻的印象。

穆里尼奥相信，即使是五届金球奖得主梅西和C罗，也难及“外星人”的锋芒。

葡萄牙人告诉LiveScore：“C罗和梅西拥有更长的职业生涯，他们在过去15年间的每一天，都保持在世界最佳的水平上。”

“但如果我们严格讨论天赋和技术，没人能够超过罗纳尔多。”

“当他来到巴萨效力博比-罗伯逊麾下时，我就意识到他是我见过球场上最好的球员了。”

“伤病扼杀了他的职业生涯，否则他还将更加辉煌。但19岁就能拥有那样的天赋已经是一件很令人难以置信的事了。”

“1997年，巴萨在阿姆斯特丹对战大巴黎，正是罗纳尔多的进球，1-0。太棒了。”

虽然在巴萨仅仅效力了一个赛季，但他在49场各项赛事中共为球队打入47球。这也是他职业生涯中最高效的一个赛季。

罗纳尔多在2011年退役前，在俱乐部层面共打入352球，在国家队层面出场98次，打入62球。