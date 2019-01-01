穆帅自信热刺能进前四：我们不属于第二梯队

这位主帅见证了球队联赛成绩的好转，并带领热刺晋级欧冠16强。

若泽·穆里尼奥相信，他的托特纳姆热刺在英超积分榜上攀升只是时间问题。

这位前曼联主帅见证了热刺联赛成绩的好转，并带领球队进入了欧冠16强。

“我们知道我们属于哪里，”穆里尼奥在周日对阵狼队的新闻发布会上说：“当然，我们不属于我们现在所在的积分榜的第二梯队。我们甚至不属于我们现在所在的第七或第八。我们知道我们属于哪里，我们相信，在赛季结束的时候，我们会在那里。”

“但如果你能加速这个过程，取得让你更快而不是更晚进入这些位置的结果，显然这是我们能做到的最好结果。我们需要一点时间。我们在很多方面都需要改进，而且我们还会改进，因为我们有能力改进，有欲望改进，所以我相信我们会改进的。”

热刺将在对阵狼队的比赛中失去埃里克·拉梅拉，他在腿筋伤势恢复过程中遭遇了挫折，他还将面临另外两个月的休养。坦基·恩东贝莱将因为腹股沟的问题缺席，但是哈里·温克斯在克服了脚踝的问题后已经回到了训练中。

穆里尼奥的球员们将会从1-3输给拜仁慕尼黑的欧冠失利中恢复过来，他们将继续追逐前四。

穆里尼奥也相信克洛普对利物浦的长期效力对英超来说是一个积极的消息。穆里尼奥赞扬了克洛普的天赋，并说他在英格兰足坛的存在对比赛有好处。

“首先，这意味着他们都很快乐，”他说：“他很高兴；如果不是，他就不会签字。他们很高兴；如果不是，他们就不会给他新的合同。这对利物浦球迷来说无疑是个好消息，因为他们爱他，爱球员，因为他们彼此喜欢对方，他们的关系很好，这对英超来说是个好消息。”

“我们想要最好的球员和最好的教练，而他是最好的教练之一，所以我认为这只是好消息。”