穆帅：红军前锋萨拉赫如同核武器一般的威胁

葡萄牙人曾在切尔西和埃及人一起工作，但是自从后者转会到利物浦后，他身价已经上涨了很多。利物浦将于周日在安菲尔德迎战曼联。

穆里尼奥说，萨拉赫将会在周日的双红会中对曼联构成“核武器一般的威胁”。

萨拉赫曾在穆里尼奥的带领下效力于切尔西，但他在英超的第一个赛季并没有取得成功，这位前巴塞尔人转会去到了意甲。

在效力于佛罗伦萨和罗马之后，上赛季他回到了英超并以3690万英镑的身价加入利物浦。穆里尼奥承认埃及前锋相比之前在切尔西时已经取得相当大的进步。

“他在各个层面上都取得了令人难以置信的进步。”他告诉记者，这名球员是造成追逐冠军的利物浦与他们的死敌曼联之间16分差距的关键因素。

“从身体上来说，这是一个惊人的进步。他曾经是一个快速，脆弱的男孩，现在他是一个快速，强壮的男人。

“当时的他心理上没有适应，直接从瑞士巴塞尔的一个小俱乐部来到英超的一个大俱乐部。”

“当时对他来说要求太高了。我记得我在白鹿巷和伊蒂哈德与他交手，这对他来说要求太高了。”

“现在他可以在任何地方和任何球队对抗——他可以去巴塞罗那，也可以去马德里，他的表现就像，‘我就是萨拉赫，我谁都不害怕。’”

“他是一个了不起的球员，完全不同于我们从巴塞尔带到切尔西的其他球员。他曾是一个优秀的球员，现在他是世界上最好的球员之一。”

“我认为我认识这名球员的事实对我没有任何帮助，因为我以前认识这个突出的球员，而现在他是一个顶级球员。”

穆里尼奥补充说：“每场比赛我们都试图分析对手，我们试图分析对手的长处和短处，当你去利物浦时，他们有很多长处，但最重要的特点当然是作为核武器的萨拉赫。”

上周对阵伯恩茅斯和那不勒斯的比赛后，萨拉赫本赛季的进球达到了13粒。

上个赛季，这名26岁的球员攻入了44粒进球，但在对阵曼联的比赛上没有建树。

穆里尼奥认为他的球队在防守萨拉赫时的成功并没有什么特别重要的意义，他指出自从一月份库蒂尼奥转会到巴塞罗那后，萨拉赫队的角色已经发生了变化。

“不同的比赛，他们之前有库蒂尼奥。库蒂尼奥扮演一个假的左路球员。”他解释说。“他总是在中路踢球。”

“现在的情况完全不同了。萨拉赫，有时他打右路，有时他打前锋，而菲尔米诺会站在他身后。”

“他们有了萨拉赫之后可以创造太多的可能性，这是完全不同的。”

“尽管我们想打自己的比赛，但我认为我们必须考虑他的存在，至少给他一场艰难的比赛。”