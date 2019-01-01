穆帅禁止球员回顾“2-7” 称有教练分析就够了

这位热刺新帅坚信，球队应该关注的是未来，而不是被拜仁2-7羞辱的过去。

当地时间周三晚间，拜仁将坐镇主场，迎来与热刺的欧冠次回合较量。

双方在白鹿巷进行的首回合比赛，主队惨遭德甲卫冕冠军2-7血洗。这场比赛也开启了前主帅波切蒂诺的下课倒计时。下月底，热刺宣布阿根廷人下课。仅仅几个小时之后，穆里尼奥宣布就职。

虽然回顾过去的比赛有利于球队总结学习，但穆里尼奥相信，球员们不应该再去回顾那个被拜仁支配的恐怖夜晚。

周二，穆里尼奥说道：“我禁止（球员观看）任何关于那场比赛的画面。”

“那场比赛我看了好多次，我，我的团队，我们的分析师，都试着从不同的方面来进行分析。但对于球员们来说，一帧图像都不能看，不，一帧都不允许。”

“我们要更关注我们自身而不是拜仁。我们会综合不同身材，不同阶段的不同球员，来改进我们的比赛模式。”

“但有一点可以确定，我们会尽力去踢球，尽力去调整我们的比赛理念。”

不过拜仁和热刺都已经确保晋级欧冠16强，穆里尼奥可能选择轮换阿里，凯恩，维尔通亨，毕竟接下来还有繁忙的圣诞赛程需要应付。

穆里尼奥也坦言轮换之后的球队实力必然受到影响，但他也表示，自己会做出正确的人员选择。

葡萄牙人继续说道：“你认为我们的球队在没有哈里-凯恩的时候，还会和之前是一个水平吗？不会的。”

“当然，拜仁有点依赖莱万，他们的主帅和我的想法又是不一样的。”

“我把哈里-凯恩留在家里，并且我猜测莱万会上场比赛。但他好像受伤了，周末不能出场了。所以请他思虑再三，欧冠就不要派出莱万了。”

“我是在赛季中途上任的，我们有四到六个兴趣去了解熟悉球员。我们必须在跑步的同时就处理好所有事情。最重要的是，球员都是开放的，可以让教练调教的。我认为小伙子们需要我，我的工作就是去帮助他们。”