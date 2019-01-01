穆帅：热刺很幸运 因为我在英超很有经验

葡萄牙人在他作为托特纳姆热刺主帅的第一场比赛中就得到了3分，但是在比赛最后时刻遭遇考验。

若泽·穆里尼奥说托特纳姆热刺是“幸运的”，他在北伦敦3-2战胜西汉姆的比赛中开始了他的英超之旅。

孙兴慜、卢卡斯·莫拉和哈里·凯恩在第49分钟内确立了三球的领先优势，但西汉姆在比赛结束前扳回两球。

穆里尼奥认为，他可以分享热刺本赛季首个客场胜利的功劳。

他告诉英国BT体育：“在我们丢两球之前我真的很高兴，我们踢得很好，把我们在训练中尝试过的东西带到比赛中。我们本该把比分变成4-0，结束比赛。我们很幸运我在英超有这么多年的经验，所以我在中场休息的时候告诉球员们‘即使我们在第85分钟以3-0领先，比赛仍然是开放的’。但也有很多因素。失去上一任主教练的感觉，球员从国家队回来以及最后20分钟的疲劳。最重要的是要赢，不管怎么赢。小伙子们都很开心，这才是我真正想要的。”

英格兰国脚德勒·阿里在波切蒂诺的带领下状态不佳，失去了在三狮军团中的位置，在得到新教练的信任后，他重新成为了热刺的明星。

穆里尼奥对这位23岁球员的表现很满意，他说：“我和他在一起很开心，我和他一起训练了几分钟，一起在场外。我们说最好的德勒·阿里必须回来。他太棒了，必须成为世界上最好的球员之一，必须为国家队效力。”

阿里参与了前两个进球，他相信一些针对他的批评是不公平的，但是很高兴在穆里尼奥的带领下重新发现了火花。

“这是我们感情上非常艰难的一周。”阿里告诉英国BT体育：“我们和波切蒂诺相处了很长时间，我们很难过，但我们有工作要做。我们必须为球迷而努力，尽可能保持乐观。我认为我这个赛季到目前为止表现得很好，但是我需要比我以前的状态更好，达到最好的状态。我们必须保持势头，保持胜利，我们需要从现在开始。还有很多工作要做，我们需要从现在开始改进。”