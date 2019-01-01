穆帅：温格是最后一个能执教一支球队20年的人

在看到波切蒂诺和埃梅里相继被解雇后，葡萄牙人承认执教20年是不可能的。

若泽·穆里尼奥认为，主教练们不可能达到亚历克斯·弗格森和阿尔塞纳·温格20年来所取得的成就，英超联赛的主帅们现在不得不“每天为我们的工作而战”。

前切尔西和曼联主帅穆里尼奥上周被任命为托特纳姆热刺的主教练，在此之前毛里西奥·波切蒂诺在带领热刺进入欧冠决赛的六个月后被解雇。

另一件引人注目的离队事件发生在周五，温格的继任者埃梅里在掌舵阿森纳18个月后丢掉了工作。

曼联同样也在努力填补弗格森留下的空缺，他在老特拉福德执教了整整27年，穆里尼奥承认现在顶级俱乐部的工作保障很少超过一天。

“在俱乐部待了二十年？我认为这是不可能的。现代生活，新技术，社交媒体——我认为每件事都有影响，甚至人们的心态，更快的关系，容易疲劳，很多事情都在改变。不仅仅是足球，这些都在改变世界，我认为温格是最后一个人。这对我们来说是件坏事。”

“我们必须适应，我们必须努力证明我们是这份工作的最佳人选。我们每天都得为工作而奋斗。我认为，人们知道这份工作将由我担任若干年的时代已经过去了。你每天都得为你的工作奋斗。不仅仅是足球比赛的结果，还有你在俱乐部所做的一切。”

“我认为这很正常。它发生在社会的很多领域。我可以想象，即使你自己出现在报纸和收音机里，你也不能只躺在功劳簿上。我认为你必须每天都表现出你是这份工作的最佳人选。我认为这就是生活。”

但是穆里尼奥说他并不担心他的任期会持续多久。

“我不这么认为。”他说：“我每天都在想要证明我是这份工作的最佳人选。”