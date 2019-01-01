穆帅暗讽阿森纳选帅：零输球的教练得到工作

葡萄牙人认为，经验更丰富的主教练现在被冷落了，取而代之的是新人教练。

热刺主帅若泽·穆里尼奥对阿森纳聘请米克尔·阿尔特塔担任新主教练的决定进行了暗讽，他说，俱乐部现在认为最好的候选人是那些“零失败”而不是“更多胜利”的人。

穆里尼奥曾被与枪手联系在一起，因为当时的主教练乌奈·埃梅里的压力越来越大，但是热刺在赛季初糟糕的开局之后做出了一个令人惊讶的决定，解雇了毛里西奥·波切蒂诺，转而雇佣了这位前切尔西和曼联主帅 。

另一方面，阿森纳选择了以前从未担任过主教练的前中场阿尔特塔，而不是看起来将在埃弗顿执教的安切洛蒂——这个决定穆里尼奥很难理解。

他说：“我能找到的唯一一点，也是我们应该笑一笑的一点是，几年前最好的教练是那些赢得更多胜利的人，而现在最好的教练是那些输得最少的人。”

“所以，安切洛蒂已经获得了三个欧洲冠军联赛冠军，在意大利、法国和英格兰都获得了联赛冠军，在哪里都获得了奖杯——但是安切洛蒂已经输了，我不知道，200场比赛？”

“我已经输了150-180场——卡洛（安切洛蒂）比我年长一点。我想现在的问题不是你赢了多少，而是我们没有输的比赛。所以，也许现在最好的主帅是零失败的主帅。”

“我能理解的唯一原因是，他们浏览简历，看到的是输球多的人和输球少的人，所以输球少的人得到了这份工作。我找不到别的理由了。”

穆里尼奥有很多奖杯，他相信他可以比他的前任波切蒂诺更进一步，为北伦敦俱乐部赢得奖杯。

“如果你没有赢，接近胜利总比远离好。”他说：“当莱斯特城夺冠时，托特纳姆热刺几乎赢得了联赛冠军，上个赛季我们几乎赢得了欧冠冠军，当我对阵托特纳姆热刺时，我们也几乎赢得了联赛杯冠军。”

“当然，我们将努力（迈出下一步）。‘几乎’不是我的个人资料，也不是我的DNA。我从来就不怎么喜欢几乎。”