穆帅新工作悬而未决 “再就业”志向不改

自从2018年被曼联解雇后，穆里尼奥就赋闲在家，不过他已经透露过希望在今夏重返执教赛场。

自去年被曼联解雇以来，穆里尼奥就一直赋闲在家，而这期间，有不少俱乐部都被传要聘请他执教，但最终都未得到落实。不过，56岁的葡萄牙人期望在今夏改变这个局面。

穆帅已经透露过，自己希望在7月之前重回赛场执教，这样自己也能有时间适应俱乐部方面的要求。虽然之前有传言说他将前往法国或意大利，不过截至目前，穆帅的执教之路还未有明确的未来。有关决定需要尽快做出，但穆里尼奥表示，他不会匆忙接受对自己的邀请。

在被《天空体育》问道最新的职业情况以及什么时候会前往下一站时，穆帅回答道：“说实话，我不清楚。我唯一知道的是我不能冲动。我必须要理智，不能仅仅因为我想工作、我急切地想工作就接受邀请，而是要选择合适我的，能带给我动力的俱乐部。”

“我希望做得比以往任何时候都好，这些天我一直在学习，和团队一同努力，争取做成更大的事。所以，我必须认真考虑，我们要思考分析之后再做决定。”

目前，穆帅很享受在体育直播节目中当嘉宾的感觉。在摩纳哥大奖赛中，他十分喜爱当时的氛围，而目前，欧冠决赛也已临近。利物浦将在万达大都会体育场对战热刺，而穆帅也已经表态，自己不站队。

在被问到他希望哪一方获胜时，穆帅说到：“我肯定会为其中一人感到高兴，为另一人感到难过。他们两个我都很喜欢。”

“对他们两个来说，我觉得他们都值得赢得一次职业生涯里的大奖。不管他们之中的谁获胜，我都会很开心，但同时，对另一方，我也会觉得非常遗憾。”