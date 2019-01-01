穆帅拒为热刺失利下定论：不希望结果留下阴影

热刺教练对这次失利感到失望，但他相信他最终了解了球队的很多情况。

在周三的欧洲冠军联赛中，托特纳姆热刺以1-3不敌拜仁慕尼黑，热刺主帅穆里尼奥希望避免谈及“结论”。

虽然这个结果比10月热刺2-7负于德国冠军要好得多，但穆里尼奥的球员们却在场上苦苦挣扎。尽管有这样的表现和结果，这90分钟对穆里尼奥来说还是很有用的，因为他了解了球队的边缘球员。

“很适合我。我不想谈论结论，因为这是一个过于强烈的词，但我会说重要的信息。”穆里尼奥告诉英国BT体育。

“我给你一个明确的正面例子，因为它们更容易。今天我了解了很多关于胡安·福伊特的事情。直到今天他才为我上场一分钟，我在这90分钟里学到的东西比我在两三个星期的训练中学到的还要多。没有结论，但有很好的信息。”

“我更喜欢赢或者平，当然，如果孙兴慜在最后一分钟进球，我们输2-3而不是1-3我也会乐意，但我们知道这场比赛的重要性还有其他原因。我们不希望结果给我们留下阴影，但我认为很多男孩都有积极的一面。”

科曼在第14分钟为拜仁首开纪录，6分钟后托特纳姆热刺通过19岁的塞塞尼翁扳平比分。

在他的欧冠处子秀中，这位左路球员展示了他的潜力，他的进球给人留下了深刻的印象，穆里尼奥强调他还有很大的提升空间。

“这就是他的能力，这就是我们所知道的他的能力。”穆里尼奥说：“他总是在危险的位置出现，他是一个很好的终结者。他可以进步，他在个人对抗中输了太多。他有很多东西要开发，但潜力是存在的。”

塞塞尼翁自己也为球队在门前缺乏效率而感到惋惜，但在最初的伤病问题之后，他表示现在已经准备好为热刺效力了。

“如果你不抓住机会对抗强队，你就会受到惩罚，”塞西尼翁告诉英国BT体育：“我们知道来到这里会很艰难，很失望我们今天没有取得胜利。我们一直在追球，但我认为我们在过渡阶段取得了不错的位置。”

“我感觉很好。在比赛快结束的时候，我感觉很累，但是身体上我感觉很好，进球也很好。这就是我想做的。我是在受伤的情况下来到俱乐部的，一开始很困难，但是现在我想要更多的上场时间。”