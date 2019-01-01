穆帅：我带队是烂 但索肖也没好到哪去
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上赛季败走伦敦碗的悲剧阴影仍然笼罩红魔，索尔斯克亚的球队在这里输掉了他们本赛季的又一场比赛。赛季开局至今，挪威人还没能为球队带来一场国内赛场的胜利。
穆里尼奥承认自己执教期间红魔表现低迷，由此他愿意接受被解雇的命运。但他质疑，夏天引进的马奎尔，詹姆斯和万比萨卡似乎也没能帮助球队表现出任何起色。
在担任天空体育嘉宾时，穆里尼奥说道：“不，我没法找到（任何积极的方面）。”
“我们上赛季是很烂，但这赛季我也没看出任何进步，哪怕有了三名新援。但我还是要提一下，还是有球员带来了积极影响。”
“我喜欢那三名球员，我认为他们能为球队带来一定程度的补强。但作为一个团队，总的来说我不喜欢。我一点也不意外这个结果，我不认为索尔斯克亚可以从比赛中汲取任何有利的经验。”
下半场，曼联所剩无几的前锋拉什福德也因伤提前被换下。马夏尔还在缺阵，卢卡库和桑切斯双双前往国米，17岁的小将格林伍德也因身体不适没有进入名单，索尔斯克亚不得不派遣林加德出战。
这场比赛也是本赛季以来，红魔第一场没有打入任何进球的比赛。
除了首轮4-0大胜切尔西，索尔斯克亚的带队成绩不禁让人们怀疑扶正名宿的举动是否正确。接下来，他们还将在周中与英甲球队罗奇代尔进行卡拉宝杯的比赛，然后在下周末主场迎战昨晚战胜维拉的阿森纳。