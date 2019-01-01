穆帅：我带队是烂 但索肖也没好到哪去

在0-2负于西汉姆的比赛后，这位前红魔主帅表示自己没法在老东家身上发现任何积极可取的表现。

上赛季败走伦敦碗的悲剧阴影仍然笼罩红魔，索尔斯克亚的球队在这里输掉了他们本赛季的又一场比赛。赛季开局至今，挪威人还没能为球队带来一场国内赛场的胜利。

穆里尼奥承认自己执教期间红魔表现低迷，由此他愿意接受被解雇的命运。但他质疑，夏天引进的马奎尔，詹姆斯和万比萨卡似乎也没能帮助球队表现出任何起色。

在担任天空体育嘉宾时，穆里尼奥说道：“不，我没法找到（任何积极的方面）。”

“我们上赛季是很烂，但这赛季我也没看出任何进步，哪怕有了三名新援。但我还是要提一下，还是有球员带来了积极影响。”

“我喜欢那三名球员，我认为他们能为球队带来一定程度的补强。但作为一个团队，总的来说我不喜欢。我一点也不意外这个结果，我不认为索尔斯克亚可以从比赛中汲取任何有利的经验。”

下半场，曼联所剩无几的前锋拉什福德也因伤提前被换下。马夏尔还在缺阵，卢卡库和桑切斯双双前往国米，17岁的小将格林伍德也因身体不适没有进入名单，索尔斯克亚不得不派遣林加德出战。

这场比赛也是本赛季以来，红魔第一场没有打入任何进球的比赛。

除了首轮4-0大胜切尔西，索尔斯克亚的带队成绩不禁让人们怀疑扶正名宿的举动是否正确。接下来，他们还将在周中与英甲球队罗奇代尔进行卡拉宝杯的比赛，然后在下周末主场迎战昨晚战胜维拉的阿森纳。