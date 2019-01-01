穆帅：我不是曼联的敌人 埃里克森的未来不明朗

葡萄牙人正准备自2018年12月被红魔解职后第一次与红魔重聚，他知道会在老特拉福德受到不同程度的欢迎。

穆里尼奥准备在被红魔解雇后带领热刺第一次回到老特拉福德，并表示说他“不是恶棍”，也不是曼联的“敌人”。

在2018年12月被解职之前，葡萄牙人在这个要求最高的管理职位上待了两年半。

大约12个月过去了，穆里尼奥正在为他现在的俱乐部与他的前雇主之一的英超联赛会面做准备。

他承认，曼彻斯特当地人对他的到来会有不同的反应，但他希望他在曼联的工作能得到尊重——在他2016-17赛季的首个赛季中，他获得了3座奖杯。

当被问及与红魔的关系时，穆里尼奥告诉记者:“我不是恶棍，也不是敌人。”

“我是那个想在曼联赢球的教练。索尔斯克亚是那个想要为曼联赢得比赛的人，当然，他们会支持他而不是我。

“我感觉很好，我喜欢打大型比赛，我喜欢和最好的球队比赛，回到那个曾经让我快乐的地方。”

“我和曼联球迷的关系很好。我曾以解说的身份回去过，我被如此美好的接待所折服。

“明天我将以教练的身份回归，带领球队试着击败曼联。”

“我知道他们想要的和我想要的正好相反。当然，在比赛中我希望他们忘记我。”

除此之外，穆里尼奥将会在周三考虑安排丹麦国脚埃里克森上场。

这名27岁的球员将来是否会成为热刺的一员还有待观察，目前还不清楚这位天才球员是否会以自由球员的身份结束合同。

在被问及目前的僵局时，穆里尼奥说:“我不会讨论这些个人的事情。我正在与利维先生谈论此事，并与所有球员谈论此事。”

“我们试图了解每一个细节，但这不是我要和你讨论的事情。他们是伟大的职业球员，和热刺的关系很好。”

然而，穆里尼奥很高兴地为赞扬了孙兴慜，他说:“我爱上了那个家伙。了不起的球员，了不起的孩子。”