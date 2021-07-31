穆帅：《堡垒之夜》是主帅的噩梦 球员会通宵玩这游戏

这位罗马主帅最近在问答环节中回答了几个问题，而关于这款热门电子游戏的问题让他格外关注

穆里尼奥在一场简短的问答中开玩笑地将电子游戏《堡垒之夜》称为主教练的“噩梦”，同时他还发表了自己对于Instagram和他在罗马的新家的想法。

在今年早些时候被热刺解雇后，穆里尼奥在今年夏天被聘为罗马主教练。

他在本月初抵达罗马时受到了热烈欢迎，现在他谈论了一些有趣的话题，包括流行的电子游戏。

这位葡萄牙教头说道：“《堡垒之夜》是一个噩梦，球员整夜通宵玩这个游戏，而第二天还要踢比赛。”

被问到他对新东家罗马的感觉，穆里尼奥用三个词形容：“历史，力量和激情。”

穆里尼奥因在Instagram上发帖而成为社交媒体名人，他称这个平台很“有趣”。

作为有史以来最受欢迎的电子游戏之一，《堡垒之夜》最初于2017年发布，游戏的大逃杀模式最终将其推向主流。

许多世界顶级球员都表现出了对这款游戏的热爱，哈里-凯恩、内马尔和贝利都在游戏中有属于他们的角色。

这并不是穆里尼奥第一次在意大利执教，此前他就曾带领国米取得了前所未有的成功。在执教皇家马德里之前，他曾率国米赢得了三冠王。

在那之后的几年里，他还执教过切尔西、曼联和热刺。