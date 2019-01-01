穆帅：埃里克森继续寻求转会的话 将不会首发

葡萄牙人声称他将根据对未来的展望来决定丹麦人的选择。

穆里尼奥暗示，如果埃里克森继续酝酿离开北伦敦的话，他将只能满足于在热刺的一个小角色。

埃里克森是在周六穆里尼奥执教热刺的第一场比赛的下半场替补出场；多亏了孙亨敏、卢卡斯·莫拉和哈里·凯恩的进球，结帮助热刺在伦敦体育场以3-2的比分战胜西汉姆，这束了10个月来对客场胜利的等待。

赛后当被问及埃里克森为什么在对阵铁锤队的比赛中坐在替补席上时，穆里尼奥回答说:“这不仅仅是连续性的问题。连续性很重要，但我们的未来也很重要。”

这名丹麦国脚表示希望在夏天离开热刺，据报道皇马和曼联都对他有兴趣。

埃里克森最终在2019- 2020赛季的开始阶段留了下来，但他现有的合同将于明年夏天到期，关于他未来的猜测仍在继续。

在周二托特纳姆热刺与奥林匹亚科斯的冠军杯比赛之前，穆里尼奥暗示这位中场球员的出场时间将会受到限制，同时他也在寻求转会。

他说:“我决定让他上还是不让他，选择还是不选择，都将基于对未来的展望。”

“我不能隐瞒。我们有一个现在，在足球中，我们必须专注于现在。在这种情况下，明天的比赛，但这是一家必须考虑未来的俱乐部。”

然而，穆里尼奥坚持认为埃里克森将会是球队的重要一员，直到他在北伦敦的最后一天。

他补充道:“这些重要的决定显然对我作为主教练的决定有影响，但重要的是克里斯蒂安的去留，他是那种很容易让我理解的人。”

“他是一个正派的人，热爱俱乐部，热爱他的同事，在更衣室里是一个了不起的同事。所以不管怎样，直到最后一天他都是我们中的一员。”

如果热刺在主场击败奥林匹亚科斯，他们将再次进入冠军联赛淘汰赛阶段，并且很有可能自5月迎来连续第二个决赛阶段。

穆里尼奥已经两次赢得了这一桂冠，他的目标是第三次胜利，他相信球队不应该“惧怕任何人”。

“我想第三次赢得欧冠吗？当然，我很喜欢，但我知道其中的困难，”他说

“但是，有了这些孩子，我将永远不会害怕任何一场即将来到的欧冠比赛。”

“我重申，我们需要晋级，这是重点。我总是这么说。”

“我们必须晋级，但是，就像我说的，给我时间去工作，给我时间去和这些孩子们交流我的想法，我去任何一个球场去面对欧洲或者英格兰的任何对手都没有问题。”

“我们不会害怕任何人。”