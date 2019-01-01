穆帅：凯恩需要冠军升华 热刺将踢进攻足球

葡萄牙人相信不管发生什么，这名前锋都将留在俱乐部，同时他也希望看到阿里回归。

若泽·穆里尼奥承诺将带领热刺获得冠军，这将为哈里·凯恩赢得他应得的认可。

上赛季的欧冠亚军目前在英超联赛中排名第14位，但穆里尼奥已经承诺提高俱乐部的水平，这样他们就可以挑战奖杯，并将能够留住凯恩这样的球员。

“这与我无关。这是列维先生和俱乐部的事情。他有自己的愿景，其中一部分就是让俱乐部变得更好、更大。没有更好更大的球队，就没有更好更大的俱乐部。所以，留住最好的球员显然是这个计划的一部分。这对我来说不像是一个承诺。这是他对自己愿景的部分解释。他告诉我，如果教练不想出售球员，他就不会出售球员。

事实上，穆里尼奥称对于那些渴望凯恩的球队来说，引诱他离开俱乐部是一个“不可能完成的任务”。

“毫无疑问，他是世界上最好的前锋之一。”他补充道：“他只需要和他的球队在一起，无论是英格兰还是热刺，带他或者和他一起进入下一个级别。下一个级别是什么？冠军。我认为他需要赢。他需要一些东西来突出他的能力，他的进球，他给球队带来的东西。他是一名顶级前锋，我曾与一些顶级球员共事。”

同时，他希望看到德勒·阿里重新找回他的最佳状态，并透露他已经和这位状态不佳的英格兰中场进行了谈话。

“我和他谈过，问他是德勒还是德勒的兄弟。”他说：“他告诉我他是德勒。我说：‘好吧，那就像德勒一样踢球。’他有潜力成为一名出色的球员。我必须创造一个他满意的战术环境，给他正确的动力，让他做好身体上的准备，因为他已经受了很严重的伤，他还没有达到最佳状态。我不能指望他踢西汉姆——如果他上场的话——成为本场最佳球员。但他需要通过一个过程把真正的德勒带回来，因为真正的德勒给我们留下了深刻的印象。”

与此同时，他说他不会随着球队的建立而改变太多。

“我不想成为爱因斯坦。”他说：“我将努力让球员们按照我想要的方式踢球。进攻足球，但赢得比赛。不是10个月或11个月都没有赢过一场比赛的那种进攻足球。但是，是的，进攻足球。你不会看到哈里·凯恩打左后卫，这是肯定的。”

继西汉姆之后，穆里尼奥的球队周二将在欧冠中主场迎战奥林匹亚科斯，这是他在托特纳姆热刺球场的第一场比赛。