穆帅借一借 本周兰帕德的切尔西也需要聚光灯

最近几天，穆里尼奥重返伦敦占据了各大媒体的头条，但他的前东家正在为接下来繁忙的一周做准备。

现在在伦敦可能有比兰帕德的切尔西更大的新闻。前蓝军主帅穆里尼奥仍然是英格兰首都的票房号召力。

但不可否认的是，对于兰帕德和他的球员来说，这是一个具有纪念意义的一周，一个有潜力定义他们的赛季的一周。

切尔西是英超联赛中状态最好的球队，在过去的六场比赛中都取得了胜利，但是他们能否击败最好的球队，并在竞争最激烈的赛场上取得成功，仍然存在一些疑问。

周六的曼城之旅以及在梅斯塔利亚与瓦伦西亚的冠军杯对决，将会告诉我们很多关于这支年轻的兰帕德球队。

在他们迄今为止最艰难的两次国内挑战中，切尔西在老特拉福德被曼联击败，在斯坦福桥被利物浦击败。切尔西在两场比赛中都踢得很好，但还是输了。

因此，尽管在阿姆斯特丹对阵阿贾克斯的比赛中取得了一场漂亮的胜利，但这支充满学院毕业生的球队是否具备赢得决定赛季的比赛的必备精神，仍有待观察。

周六在伊蒂哈德的比赛肯定会对切尔西的这个赛季产生巨大的影响。如果赢了，蓝军就可以开始梦想挑战冠军了。输了，切尔西的前景将被重新评估。

好消息是，英超卫冕冠军在经历了两个几乎不可阻挡的赛季后，突然变得不堪一击。

曼城本赛季已经三次被击败，在第13场比赛之前，他们在积分榜上比切尔西少一分。

然而，坏消息是，备受打击的东道主打算给这支在上两次来访时被羞辱过的球队再来一次毁灭性的打击。

2018年3月，切尔西在曼彻斯特只是被贝尔纳多·席尔瓦的一脚射门击败，但在英超联赛历史上，从来没有比这更一边倒的1-0了。评论家内维尔将客队形容为“人体模型”，以形容球员在球场上令人沮丧的静止状态。

曼城当天的控球率为71%，传球次数破纪录地达到902次。阿扎尔被布置成假9号，但他几乎没有碰到过球，因为蓝军没有射中目标。

对萨里来说，上个赛季的情况更加糟糕，他放弃了安东尼奥·孔蒂采用的防守方式，大胆地与瓜迪奥拉进行了贴身肉搏。结果是一场0-6的惨败——这是切尔西28年来最严重的失利。

然而，兰帕德的球队充满了年轻的活力，他们应该毫无畏惧的北上。

尽管他现在在球队之外观察，阿扎尔可以看到切尔西现在是一支充满信念的球队。因此，他相信他们可以在这个周末制造一个惊喜。

“这并不容易。在那里比赛很困难，我们上次在那里的比赛是0-6。对切尔西和我来说都是不好的回忆。”这位皇马边锋承认说。

“但是这个赛季他们真的很棒，真的很年轻，但是真的很好。为什么不去那里赢得比赛呢？”

他们在与曼城的比赛中表现如何，显然将对他们周三与瓦伦西亚的关键欧战产生重大影响。

如果切尔西在第一个比赛日中没有在主场0 - 1输给蝙蝠军团的话，他们就不会只是处于晋级的边缘。

在马塞里诺被解职后，蓝军在混乱中统治了瓦伦西亚，但他们却因为挥霍和定位球防守问题而受到惩罚，罗德里戈为客队打进了最后的制胜球。

切尔西，当然，在战胜阿贾克斯和里尔之后，依旧有很大的机会在兰帕德掌舵的第一个赛季就进入16强。

然而，他们知道他们不能在梅斯塔利亚被击败，因为伦敦人、阿贾克斯和瓦伦西亚目前都同积7分上，这意味着无论是在梅斯塔利亚还是在伊提哈德都没有犯错的空间。

兰帕德在切尔西的执教生涯伊始，在对曼联和利物浦的比赛中展现出了球队令人生畏的一面，但是他们两场比赛都没有赢。

教练能够从两场比赛中得到积极的东西，但这次不会是这样。结果才是最重要的。

因此，兰帕德和他的球员有一个绝佳的机会来证明他们已经具备了挑战本赛季冠军的能力。并在此过程中从前任教练那里抢走一些风头。