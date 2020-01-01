穆帅与经纪人同时证实 贝尔正接近回归老东家热刺

贝尔的经纪人证实这位威尔士国脚正在寻求回归热刺，穆里尼奥也表达了自己对球员的喜爱。

加雷斯·贝尔的经纪人乔纳森·巴内特表示，皇家马德里正在与托特纳姆热刺就这名威尔士球星的转会进行谈判，而穆里尼奥则并在正面回应这一传闻，但他强调自己非常喜欢“大圣”。

贝尔在2013年离开白鹿巷加盟了西甲豪门，这位前热刺球星在西班牙踢球期间曾四次获得欧冠冠军。

这位威尔士边锋在为皇马出场的251场比赛中打入了105个进球，还赢得了2个西甲冠军和4次欧洲冠军。

其他球队

然而，这位31岁的球员在上赛季的所有比赛中只出场了16次，他并不在主帅齐达内的计划之中。

在最近几季中，贝尔也多次传出他要离开的传言，甚至在去年夏天接近加盟江苏苏宁，但在最后时刻皇马主席弗洛伦蒂诺叫停。

“去年夏天，本来我已经要走了，我的团队和下家甚至已经谈好了所有合同，不过皇马在最后一秒突然站了出来，阻止了这笔交易。这也让我接下来的那个赛季真的很困难，我想踢球但是我不能踢球，这很遗憾，要知道在才31岁。”

目前曼联和托特纳姆热刺都对贝尔表现出了一定的感兴趣，周二，贝尔的经纪人证实回到热刺是威尔士人的首选。

“加雷斯·贝尔仍然爱着热刺，”巴内特告诉BBC体育。“我们、皇马和热刺正在谈判，那是他想去的地方。”

贝尔出道于南安普顿，在2007-2008赛季正式转会加盟了热刺。

在此之后，他迅速成为白鹿巷的关键人物，并在2012-13赛季成长为真正的世界级球星。那个赛季，他总共打入了26粒进球，其中21粒是在英超联赛中打入的。

贝尔在那个成功的赛季同时获得了PFA、FWA、英超官方最佳球员三项最佳，在他的皇马队友C罗之后，又一次完成了这样的壮举？

在国家队层面上，贝尔已经成为威尔士近15年的中流砥柱，在85场比赛中为威尔士打进33球。

他在最近与芬兰和保加利亚的国家队比赛中都有出场，帮助威尔士获得了两场1-0的胜利。

托特纳姆热刺以一场艰难的失利开始了本赛季，在与今夏进行了诸多补强的埃弗顿的比赛中，他们最终0-1落败，这开始了他们在穆里尼奥领导下的第一个完整赛季。

热刺将在本周日客场挑战南安普顿，穆里尼奥在接受采访时也谈到了这一传闻，不过他并没有给出任何确切的答案。

“我不会评论假设性的事件，贝尔现在还是皇马的一员。不过，在我还在皇马执教的时候，我就曾尝试将其签下，弗洛伦蒂诺也听从了我的意见。不过之后我离开了皇马，他们还是选择签下了贝尔。这事并不是什么秘密，贝尔自己很清楚这件事。”

与此同时，刚刚获得西甲冠军的皇家马德里将在周日客场挑战皇家社会，开始自己的卫冕之旅。