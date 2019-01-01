穆帅下课 埃梅里不奇怪：曼联本就应该更具威胁

在葡萄牙人上个月被解雇后，阿森纳主帅对状态良好的曼联非常的警惕。

埃梅里表示他对穆里尼奥的解雇并不感到惊讶，因为他已经感觉到了曼联在索尔斯克亚领导下的威胁。

穆里尼奥上个月因为糟糕的成绩和更衣室不和谐的系列报道而被解雇，在他离开后，曼联在周五足总杯第四轮对阵阿森纳的比赛前已经获得连续7场胜利。

自从被任命为直到赛季结束前的看守教练，索尔斯克亚已经连续六场英超联赛中获胜，并在足总杯第三轮的比赛上也取得了胜利。

曼联目前在积分榜上与排名第五的阿森纳平起平坐。当被问及解雇穆里尼奥的决定时，主教练埃梅里告诉记者:“我并不感到意外，因为我认为他们能够以正常的状态取胜。”

“这支球队有很多想要赢得英超冠军的大牌球员。这是正常的。他们有能力赢得联赛冠军，但事实是这个赛季他们失去了很多积分。”

“但现在，他们非常危险，而且时机很好。现在，这个团队不同了。我不知道为什么。但这支球队完全不同了，他们踢得更有信心。”

桑切斯自去年1月离开阿森纳加盟曼联以来，这将是他首次回到酋长球场。

桑切斯一直在挣扎不去辜负媒体的厚望，然而，由于状态和伤病，这位智利国脚在加盟曼联后只打进了4球。

前巴黎圣日耳曼主教练埃莫里说:“他是一个非常好的球员，当我在巴黎圣日耳曼的时候，我们认为他可以帮助他。”

“但由于当时的情况，我们没有这么做。我们谈了很多球员，谈了很多重要的球员，其中之一就是亚历克西斯的可能性。但当时无法成为可能。”

“我不知道为什么在这种情况下，他的表现或能力时好时坏。”埃莫里继续说，“现在，现在，在最近的几场比赛中，他们踢得非常非常好，表现非常出色。”

“他受伤后一直坐在替补席上，但如果他周五上场，我们需要努力阻止他，因为他是一个非常好的球员。”