穆帅：一旦波切蒂诺赢下奖杯 他就会有所改变

热刺自2008年以来一直没有获得任何奖杯，而主帅波切蒂诺在他的执教生涯中也还没有获得过奖杯。

穆里尼奥认为，波切蒂诺只有开始赢得奖杯之后，他对球队的看法才会改变。

阿根廷人将在周四的联赛杯半决赛第二回合中带领球队前往斯坦福桥，他们暂时以1:0的比分保持领先。

托特纳姆热刺的目标是赢得他们自2008年以来的首个奖杯。

波切蒂诺在他的执教生涯中还没有获得过奖杯，无论是在西班牙人俱乐部还是南安普顿，亦或是现在的热刺。

穆里尼奥在12月17日被解除了曼联主教练的职务后，在一档体育广播节目中被问到，对一位主帅来说，最重要的是赢得奖杯还是前四完成联赛时，发表了这番讲话。

“赢得奖杯，毫无疑问。”他说。

“我不是说波切蒂诺是错误的。他的想法和我不一样。但是只要他开始赢得奖杯的那一天，他改变了他的交流会改变自己的想法。”

“无论作为个人还是教练，我都非常喜欢他，我不是在批评他。”

托特纳姆热刺在波切蒂诺的统治下已经成为前四名常客，但始终未能向冠军发起任何挑战。

然后，他曾带领热刺在8月的老特拉福德3:0击败了穆里尼奥的曼联。

热刺将于周日前往克拉文农场挑战富勒姆，他们希望缩小与排名第二的曼城之间的差距，将积分差距缩小到2分。阿森纳在周六的联赛上2:0战胜了切尔西，这更增加了他们重回欧冠席位的紧迫性。

穆里尼奥同时表示，自从被老特拉福德解雇后，他已经拒绝了三份工作邀请。

葡萄牙人在2015年12月被切尔西解雇后，在离开了足球舞台6个月之后重新在曼联出任主帅一职。