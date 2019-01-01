穆尼耶仍对大巴黎欧冠淘汰耿耿于怀：最大笑话

这名比利时后卫被传将转会到老特拉福德，但他并不喜欢上次与他的追求者的交锋结果。

据报道，曼联的转会目标托马斯·穆尼耶将巴黎圣日耳曼在欧冠淘汰赛中被红魔淘汰的结果称为“足球史上最大的笑话”，并承认他想留在法国。

比利时右后卫仍然对VAR做出的手球犯规而判罚的点球不以为然，这粒点球由拉什福德打进，从而帮助曼联进入了四分之一决赛。

穆尼耶表达了他对这个决定的失望，因为这一决定让巴黎圣日耳曼再一次失去了追求欧洲荣誉的机会，尤其是在2-0大胜曼彻斯特之后，看起来他们已经大局在握——但是却依然止步了八强。

“对曼联的比赛是足球史上最大的笑话。”穆尼耶说。

“我本可以投入100万欧元来确保我们不能输。没有晋级下一轮的比赛真的是灾难性的。每个人都很清楚这一点。”

“冠军联赛仍然是主要问题。这样的交流是为了国际化的球队，是为了赢得比赛，然后成为像皇马，巴萨这样的豪门的一部分。这需要很长一段时间，但巴黎圣日耳曼是一家正在成长的俱乐部。”

他也公开了他的转会情况，承认他将会得到一份新的合同并留在巴黎，尽管曼联和阿森纳等俱乐部也有传言对这名合同只剩下一年的球员感兴趣。

“俱乐部里发生了很多事情。阿尔维斯，布冯，拉比奥都在合同的最后一年，我们在进入最后一年的时候表现的还不错。”

“所有这些额外的东西都不会导致任何事情发生。俱乐部知道我想要留下的想法。”

然而，如果续约还没有到来，穆尼耶仍然有可能在下赛季末以自由人的身份离开球队，并在其他地方签下一份利润丰厚的合同。”

“(自由人身份离开)对我也很合适。事实上，我不认为俱乐部会在我身上花很多钱。我有市场价值，但我是一名后卫，没3场比赛我才会上一次，我已经28岁了。”

“不像身价高达5000万欧元的阿德里安·拉比奥。我告诉领导们，我准备留下来，我非常愿意留下来。他们没有告诉我，‘我们绝对想把你们卖掉’。他们知道总有一天他们会需要我。”

“如果俱乐部告诉我：‘听着，我们想卖掉你，我们需要钱，我们需要遵守公平财务法案。’而我明年不会参加比赛，我们当然会找到一个解决方案，安排一个双方都能接受的方案。”

“目前都没有提前联系。自1月份以来，一直都有对我有兴趣的俱乐部打来电话。有十几个俱乐部，都在各自联赛的前五名。”