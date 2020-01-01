穆勒首战斯坦福桥自信满满 称切尔西非欧洲最佳

拜仁前锋相信，他们不会再像2012年一样，负于当年对手兰帕德所率领的球队。

2012年欧冠决赛，罗本罚丢点球，德罗巴头球绝平，拜仁最终倒在点球大战中，在安联球场失去了捧起欧冠奖杯的机会。

本赛季的欧冠16强战，拜仁将再次与切尔西相遇。下周中，弗里克的球队会先做客西伦敦。虽然托马斯-穆勒已经在欧冠赛场出场超过100次，但在此之前，他还从未踏足过斯坦福桥。

穆勒告诉The Athletic.：“你会认为在打过超过100场欧冠比赛之后，你已经看遍欧洲最顶级的球场，但我从来没有在斯坦福桥踢过球，我真的非常期待。”

其他球队

“切尔西拥有非常年轻且有天赋的一批球员，他们是一支实力强劲，能够对你造成伤害的球队。我们需要针对他们的优势好好备战。”

“但他们现在并不是欧洲最强的球队，我们无需害怕。我对此很有信心。”

蓝军现任主帅兰帕德也是2012年穆勒的对手之一，德国射手也为这位蓝军传奇送上了敬意。

“不仅仅是从那场比赛（2012年欧冠决赛）开始，他是一位超级球员。”

“他踢的是实用足球，他的技术很好，射门的脚法绝对顶级，长传也是如此。他是那种真正能够在前场发挥作用，制造破门威胁的中场。”

“他只是很清楚，这些事情都是你想要赢得比赛必须做到的。他是一位我非常能理解的球员。”

穆勒在那场比赛中也有进球入账，虽然没能帮助球队赢得比赛，但回忆起当时的场面，仍然让这位德国国脚感到非常激动。

“那是我一生中最激动人心的时刻。太难以置信了，打入进球和打入决定性进球的感觉完全不一样。”

“那粒进球是一种救赎，是巨大的解放。整座体育场都要爆炸了。全场比赛，每个人都在等着我们把皮球送入球网。”

“那不是最漂亮的一粒进球，但是那个时刻本身已经足够令人难忘。”

“我们在2013年获得了冠军，这减轻了我们的痛苦。但2012年的遭遇也是我们能够在2013年夺冠的重要原因之一。”