穆勒致敬中国Dr.拜仁球迷：你们是最伟大的逆行者

如今在中国，许多人感染或受到新型冠状病毒的影响。这也始终牵挂着拜仁慕尼黑俱乐部全体人员的心。拜仁慕尼黑在疫情爆发初期就关注到国内的情况，包括基米希，穆勒，莱万等球星都第一时间声援武汉。

与此同时，许多医务工作逆风而行，不畏艰险，毅然冲上了抗疫一线。其中也不乏许多Dr.拜仁球迷——自愿坚守在一线的拜仁拥趸。

其他球队

生活在杭州的戴一帆医生和大多数仁迷一样，平时周末空余时间经常会在球场和电视机前度过。自1996年成为拜仁球迷之后，卡恩，巴拉克和穆勒就是他最喜欢的拜仁球星。原本在杭州师范大学附属医院任职的戴医生，于2月9日紧急支援华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区。

上周日，正值拜仁比赛日，身在武汉的戴医生虽然不能像往常一样在电视机前为拜仁加油，但是依然在朋友圈给拜仁打气。有热心拜仁球迷发现此事后发博，此事也渐渐在球迷圈传开。

很多仁迷得知此事后，纷纷在其微博留言送上祝福。

更暖的是，比赛开始后，许多仁迷自发去戴医生微博下留言告知比分。最终拜仁如愿4比1客场大胜科隆，这场胜利也是献给所有奋斗在一线的医务工作者的！

最终，此事在赛后也传到了在比赛中表现惊艳接连喂饼的二娃穆勒口中。穆勒也在其个人微博对戴医生送出祝福表达出了敬意。

在安联，我们很幸运有诺伊尔把守球门；更幸运的是，在中国有你们把守生命之关。你们是最美的逆行者！

戴医生也在个人微博对大家的关心表达了感谢！最后，我们也要感谢戴医生以及他所代表的前方医务工作人员！希望你们平安归来，多多保重！

身在湖北和武汉的仁迷们，你身边是否也有如此暖心的故事？告诉我们，让我们一起为他们加油打气！我们会是他们最坚强的后盾！💪