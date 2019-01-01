穆勒考虑转会离开拜仁：我得为我的处境考虑

这位30岁的球员说，如果在科瓦奇手下得不到他想要的上场时间，他准备离开安联球场。

托马斯·穆勒承认，如果他不能在未来几周获得更多的上场时间，他将不得不评估自己在拜仁的未来。

这位德国国脚从10岁起就效力于这家巴伐利亚俱乐部，他的整个职业生涯都是在这家俱乐部度过的。

现在他已经30岁了，在尼科·科瓦奇的指导下，他正在努力争取一个固定的位置，而像曼联和国米这样的俱乐部最近都对他感兴趣，他可能会在明年一月考虑转会。

有报道称穆勒他承认他很沮丧听到科瓦奇把他看作是他计划中的一个后备选择，并可能会尝试一次新的冒险。这个夏天科瓦奇引进了像菲利普·库蒂尼奥这样的球员加强了阵容。

“当我听到这个说法时，我当然很惊讶。但我对这种事不敏感。我已经和教练谈过了，对我来说一切都很好。”

“当然，新签的球员增加了我在位置上的竞争，但这不是问题。这不是重点。教练必须在每场比赛前做出艰难的决定。但在最近的五场比赛中，有一种趋势让我不高兴。”

“如果教练组认为我是未来的替补，我将不得不考虑我的情况。我太有野心了，不能只是担任替补。”

穆勒在拜仁一线队已经有十多年的历史了，他在2008年首次亮相。从那以后，他在安联球馆享受了一些令人惊叹的快乐，共踢了495场比赛，攻入186球，赢得了8个德甲冠军和2013年欧洲冠军联赛冠军，以及其他一些奖杯。

尽管本赛季他在德甲的表现还有待提高，但他在7场比赛中仍贡献了4次助攻，而在冠军联赛对阵红星的比赛中，他在比赛还剩7分钟时攻入一球。

最近他发现自己只能坐在板凳上，只能在有限的时间内发挥自己的影响力，这种情况与他在俱乐部的历史背道而驰。