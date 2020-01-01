穆勒庆幸格纳布里当年挣扎：不然他就不在拜仁了

这位24岁的球员本赛季在伦敦的两场比赛中打进了6球，这让他的拜仁队友非常高兴。

托马斯·穆勒说他很高兴格纳布里在阿森纳的时候没有在伦敦取得进球，因为那样他就不会为拜仁慕尼黑效力了。

前阿森纳边锋梅开二度，帮助拜仁在周二斯坦福桥进行的欧冠16强首回合比赛中以3-0击败切尔西。

在回到德国之前，格纳布里为阿森纳出场18次，只进了1个球，但是这个赛季他在伦敦已经进了6个球。去年10月，他的球队在小组赛中以7-2击败了热刺，他在比赛中上演大四喜。

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这位24岁的球员本赛季30场比赛进了17球，穆勒说他过去在英格兰的挣扎对拜仁有利。

“我很高兴他现在在伦敦取得了这么多的成绩，而不是五年前，因为如果是那样的话，他现在可能就不会和我们在一起了！”穆勒告诉德国天空体育。

格纳布里自己也承认，在经历了另一场令人印象深刻的比赛后，他本赛季在伦敦感到很幸运。

他告诉英国电信体育：“我当然喜欢回到伦敦。我在这里有很多朋友。今晚很多人都在看台上，我想他们给了我很大的力量。”

“三个进球应该会给我们很大的信心。我们需要为第二回合做好准备，我们不能太放松。它仍然是开放的，但我认为我们有一个很好的优势。”

“我想我们知道我们必须要有耐心。上半场我们控制住了比赛，我想我们有几次机会，莱万和托马斯都没有抓住。但是我们知道我们必须要有耐心，我们会抓住机会，最后我们抓住了机会。”

“我们上赛季看到利物浦击败巴塞罗那，我们知道我们必须小心和专注。”

他对天空体育说：“我认为我们给了切尔西很大的压力，我们抓住了机会。我们让自己两球领先；我进了两球，然后（罗伯特·莱万多夫斯基）自己进了一球。”