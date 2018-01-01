穆勒为抬脚过高伤及对手的红牌道歉：并非有意

拜仁慕尼黑前锋因抬脚过高踢到阿贾克斯球星而被罚下，但他坚称自己的行为没有恶意。

托马斯·穆勒为对阿贾克斯后卫尼古拉斯·塔利亚菲科的犯规行为道歉。前者在周三3:3战平的欧冠比赛中因抬脚过高而被罚下。

第75分钟，穆勒在试图控制一个高空传球时，不小心将鞋钉刮到塔利亚菲科的头上，因此被罚出场。

这名阿根廷国脚遭遇了鞋钉引起的外伤，但没有受到严重的长期伤害，他最终完成了比赛——并在比赛最后时刻扳平了比分。

穆勒的被罚出场为比赛画上了一个激动人心的结局。

但这张红牌引发了更多的争论，穆勒在周四表示道歉。

穆勒在推特上写道：“我想就昨天的事件向塔利亚菲科道歉。犯规行为并不是有意为之的。希望你很快康复。”

拜仁主教练尼科·科瓦奇在阿姆斯特丹一场戏剧性的比赛后承认他的世界杯冠军前锋应该被罚下，即使他的行为是场意外。

克罗地亚人说：“沃贝尔得到红牌是完全合理的，因为他在这场比赛中的防守行为有问题。”

“托马斯得到的红牌也很公平。他虽然没有看到那个球员，但是你必须时刻注意对手从你背后前插抢球。两个判罚都是正确的。两张红牌也都是正确的。”

“裁判做得很好，除了那个让比分变成3:3的进球。我不是裁判，但我认为这是越位。”

拜仁和阿贾克斯在一场激动人心的平局后双双晋级淘汰赛，但德甲豪门在E组排名第一。