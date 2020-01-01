穆伦斯汀：拉什福德搭伙拉伊奥拉会带来麻烦
穆伦斯汀表示，对于马库斯·拉什福德来说，任命米诺·拉奥拉为自己的经纪人的话将是一个“非常奇怪”的举动。
拉什福德本赛季可以说是曼联最重要的球员，在29场比赛中打进19球。
今年7月，这位22岁的球员在老特拉福德签下了一份为期4年的新合同，并且红魔还可以选择将他的合同延长一年。
然而，随着他的知名度不断提高，关于他在曼彻斯特未来的传闻也不可避免地接踵而至，西甲豪门皇家马德里和巴塞罗那都对他感兴趣。
目前，拉斯福德的经纪人是他的兄弟戴恩·拉斯福德和德怀恩·梅纳德，但据报道，两人去年都与拉伊奥拉坐下来讨论将他加入经纪人团队。
拉伊奥拉目前是保罗·博格巴和杰西·林加德的经纪人，在林加德决定雇佣这名52岁的经纪人后，现在与意大利多家俱乐部联系在一起。
前曼联一线队教练穆伦斯汀希望拉斯福德不要重蹈他队友的覆辙，他坚持认为拉伊奥拉在老特拉福德已经有了太多的幕后控制。
“这对我来说真的很奇怪，”穆伦斯汀所。“有时候这些经纪人控制得太多了，但不幸的是，这就是这个系统的运作方式。”
“这太疯狂了，会给管理者带来麻烦。我认为像曼联这样规模的俱乐部应该能够自己解决这个问题。”
“博格巴已经和他在一起了，但现在林嘉德和拉什福德也要和他签约……在我看来，这不是一个好的发展。”
“他的方式首先是拉奥拉，然后是球员，而不是俱乐部的利益。”
有消息称，曼联官员已经对拉伊奥拉“深恶痛绝”，后者最近对俱乐部进行了严厉的抨击，指责他们在博格巴2016年重返俱乐部后对他的态度。
拉伊奥拉还发誓决不允许他的其他客户为红魔签约，声称他们“甚至会毁了马拉多纳、贝利和马尔蒂尼”。
然而，穆伦斯汀相信，比起确保他的客户满意，拉伊奥拉更关心个人利益，他回忆起2012年博格巴转会尤文图斯的经历。
荷兰人补充道：“球员们在他们想要去哪里踢球和他们的发展方面的路径，这就是曼联这么多年来的工作方式，也是我们在博格巴第一次离开俱乐部时所做的。”
“我们已经为保罗准备好了一个绝妙的计划，他刚刚才上到一线。”
“那是一条伟大的道路，伴随着所有的利益，但很明显他去了尤文图斯，因为这是一笔由拉伊奥拉促成的交易，他要确保他有照顾好他自己。”