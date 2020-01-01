穆伦斯汀：拉什福德搭伙拉伊奥拉会带来麻烦

前红魔教练不希望看到这位英格兰国脚与已经代表博格巴和林加德的超级经纪人联系在一起。

穆伦斯汀表示，对于马库斯·拉什福德来说，任命米诺·拉奥拉为自己的经纪人的话将是一个“非常奇怪”的举动。

拉什福德本赛季可以说是曼联最重要的球员，在29场比赛中打进19球。

今年7月，这位22岁的球员在老特拉福德签下了一份为期4年的新合同，并且红魔还可以选择将他的合同延长一年。

然而，随着他的知名度不断提高，关于他在曼彻斯特未来的传闻也不可避免地接踵而至，西甲豪门皇家马德里和巴塞罗那都对他感兴趣。

目前，拉斯福德的经纪人是他的兄弟戴恩·拉斯福德和德怀恩·梅纳德，但据报道，两人去年都与拉伊奥拉坐下来讨论将他加入经纪人团队。

拉伊奥拉目前是保罗·博格巴和杰西·林加德的经纪人，在林加德决定雇佣这名52岁的经纪人后，现在与意大利多家俱乐部联系在一起。

前曼联一线队教练穆伦斯汀希望拉斯福德不要重蹈他队友的覆辙，他坚持认为拉伊奥拉在老特拉福德已经有了太多的幕后控制。

“这对我来说真的很奇怪，”穆伦斯汀所。“有时候这些经纪人控制得太多了，但不幸的是，这就是这个系统的运作方式。”

“这太疯狂了，会给管理者带来麻烦。我认为像曼联这样规模的俱乐部应该能够自己解决这个问题。”

“博格巴已经和他在一起了，但现在林嘉德和拉什福德也要和他签约……在我看来，这不是一个好的发展。”

“他的方式首先是拉奥拉，然后是球员，而不是俱乐部的利益。”

有消息称，曼联官员已经对拉伊奥拉“深恶痛绝”，后者最近对俱乐部进行了严厉的抨击，指责他们在博格巴2016年重返俱乐部后对他的态度。

拉伊奥拉还发誓决不允许他的其他客户为红魔签约，声称他们“甚至会毁了马拉多纳、贝利和马尔蒂尼”。

然而，穆伦斯汀相信，比起确保他的客户满意，拉伊奥拉更关心个人利益，他回忆起2012年博格巴转会尤文图斯的经历。

荷兰人补充道：“球员们在他们想要去哪里踢球和他们的发展方面的路径，这就是曼联这么多年来的工作方式，也是我们在博格巴第一次离开俱乐部时所做的。”

“我们已经为保罗准备好了一个绝妙的计划，他刚刚才上到一线。”

“那是一条伟大的道路，伴随着所有的利益，但很明显他去了尤文图斯，因为这是一笔由拉伊奥拉促成的交易，他要确保他有照顾好他自己。”