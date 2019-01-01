稳步进展 阿利森恢复轻度训练

随着一系列重要比赛的到来，巴西人的健康将会是红军的好消息。

据利物浦守门员教练透露，利物浦门将阿利森正在“稳步进展”，随着小腿伤势的恢复，他已经恢复了轻度训练。

这位巴西国门在8月9日对诺维奇的联赛揭幕战中被替换下场，他在开大脚时滑倒，跌倒在草地上，随后他被阿德里安换下，这让人们担心他可能会缺席几个月的比赛。

尤尔根·克洛普的球队以4-1的比分赢得了那场比赛，阿德里安随后代表红军出战。

利物浦即将踏上卫冕欧冠的征程，他们的第一场小组赛对那不勒斯的比赛还有不到一周的时间。虽然阿德里安在他的出场时间里表现不俗，但是红军头号门将的回归肯定会对利物浦有很大的帮助。

国际比赛日给了阿利森更多的时间来恢复健康，守门员教练约翰·阿克特伯格表示，26岁的阿利森已经恢复轻度训练，尽管他回归首发位置的确切时间表仍然是个问题。

“在过去的几天里，他一直在球场上做一些接球和步法练习，以及一些小的传球练习。”他告诉镜报：“他已经取得了稳步的进展。这需要时间，我们不能看得太远，所以我们顺其自然，看看他的感受，然后从中取得进步。阿利森一直在健身房与康复健身教练戴夫·雷丁斯合作，努力提高体能，并努力保持健康水平。”

利物浦将在本周末迎战纽卡斯尔，然后在周中对阵那不勒斯。