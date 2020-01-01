稳妥起见 克洛普解释为何在半场早早换下马内

尽管利物浦需要进球，但塞内加尔前锋还是在半场休息时被换下。

利物浦主帅尤尔根·克洛普解释了为什么在欧冠十六强第一回合0-1输给马德里竞技的比赛中，仅仅45分钟后他就决定换下萨迪奥·马内。

萨乌尔·尼古兹在第四分钟的进球足以让主队取得一场令人难忘的胜利，克洛普选择在中场休息时撤回一名攻击手。

尽管在周六对阵诺维奇的比赛中打入制胜一球，但在令人沮丧的上半场之后，马内被奥里吉换下，使得红军主帅坚信必须做出改变。

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“他（马内）是目标。这是很明显的。他们想确保他得到一张黄牌。”克洛普赛后告诉BT体育：“虽然只是半场，但是在这样的气氛下，作为裁判，你需要表现得非常强硬。在比赛的前30分钟，他们的三名球员就倒地了，我不知道为什么。”

“没有人要被责怪。我很好，上半场0-1落后，我们有最长的中场休息时间，我们会好好利用的。”

“我们在进攻三区缺少威胁。他们竭尽全力防守——他们在禁区内的防守令人难以置信。当你0-1落后的时候，像这样的球队只希望这样的结果——0-0对他们来说是很好的。”

事实上，在克洛普执教的251场比赛中，利物浦在所有比赛中只是第二次没能射正球门，因为马竞的后防在主场表现稳定。

这是克洛普对马竞的预期，他强调下个月在安菲尔德的第二回合比赛还远没有结束。

“这不是应该发生的事，但它确实发生了。这是我们期待的战斗，我们期待的氛围，但我喜欢我们比赛的很多部分。”克洛普说。

“上半场我们只落后0-1，下半场我们在主场进行了比赛。欢迎来到安菲尔德。还没结束呢。”

红军之夜也因为队长亨德森在比赛中受伤而被迫下场而变得糟糕。尽管克洛普希望伤势并不严重。

“这是他的腿筋，我希望这是一个预防措施。”他说：“我不能100%肯定，但我们将拭目以待。”