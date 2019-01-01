稍安勿躁 安切洛蒂呼吁埃弗顿球迷保持耐心

这位前皇马主帅接手深陷降级泥潭的埃弗顿，他承认要扭转他们的命运还需要一段时间。

安切洛蒂说，埃弗顿需要耐心才能达到他希望他们达到的欧洲标准。

这名意大利人是在马尔科·席尔瓦被解职后被任命的，尽管俱乐部已经被临时教练邓肯·弗格森稳定下来，他带领球队战胜了切尔西，然后在与曼联和阿森纳的比赛中打平，安切洛蒂知道成功需要时间。

在周六与阿森纳的不温不火的0-0平局后，他发表了讲话，尽管如此，他仍然表示要为古迪逊公园的球队带来荣耀。

“我很高兴来到英格兰最优秀的俱乐部之一。”他告诉埃弗顿电视台：“我喜欢球队，喜欢俱乐部。这是一家充满雄心的俱乐部，有着出色的历史，我认为这支球队很好。我来这里是为了提高球队，提高球队的质量，我会尽我所能。”

“对于埃弗顿人，我想说的是，像往常一样和球队在一起，因为对球员来说，得到你们的支持是非常重要的。”

“我愿意和球迷一起工作。我的梦想是为俱乐部带来成功。”

安切洛蒂认为成功不仅仅是让这支球队成为一支国内强队，同时也让他们成为欧洲大陆上令人畏惧的球队。”

“我们的目标是在英超有竞争力，在积分榜上名列前茅，在欧洲有竞争力。这不会马上发生，但我们必须为此努力。”

“对我们来说，雄心壮志就是努力取胜，保持竞争力。我们的目标是进入欧洲冠军联赛或欧罗巴联赛。赢得荣誉是俱乐部和球迷的梦想。我是来做这件事的。”

“这需要时间，不会一蹴而就，但我们的目标是共同努力。”

埃弗顿目前在英超联赛排名第15位，节礼日将在主场对阵伯恩利。