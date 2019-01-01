租借还是欧冠？福登还是留在曼城才会收获良多

这位英格兰U21中场再次被鼓励去其他地方寻找一线队的机会，但是任何转会都会阻碍他的发展。

“每个人都知道我对菲尔-福登的看法，”曼城主帅瓜迪奥拉在本月初说。“他这个赛季和下个赛季将会打很多比赛。”

但在这位天才少年开始真正上场之前，有些人会坚持认为他应该去其他地方踢一线队。

“如果他有机会在一月份以租借的方式离开曼城，为什么还要再等呢？”前英格兰边锋克里斯·沃德尔Chris Waddle说。

“如果到那时他还没有进入球队的话，六个月的租借期对他来说会是一个很好的机会。”

在本赛季的所有比赛中，弗登只踢了103分钟的比赛，其中大部分是在对阵普雷斯顿的联赛杯的比赛中。

考虑到他的很多19岁的队友在其他地方得到了更多的上场时间，很明显的一个论点是，福登在曼城被拖了后腿。

在切尔西的转会禁令之后，新主帅弗兰·兰帕德已经从俱乐部内部提拔了一些球员，导致了青训小将塔米·亚伯拉罕、费卡约·托莫里和梅森·芒特被索斯盖特选入最新的英格兰国家队名单中。

与此同时，福登再次与U21联系在一起，尽管许多权威人士认为他已经准备好进入成年对。不过，他几乎没有机会表现出来。

比他大一岁的芒特显然从上赛季的租借中获益良多。他为兰帕德的前球队德比郡出场44次，成为了这支如此接近晋级的球队的关键人物。

很明显，他很幸运，兰帕德在斯坦福桥得到了最高的职位，而蓝军也转会禁令阻止了新教练签下新球员。

必须承认，其他年轻的英国球员就没有这么幸运了——即使是在切尔西。

伊森·阿帕杜在夏天前往莱比锡寻找比赛时间，但是一分钟也没打没上场。

与此同时，在伦敦，阿森纳的埃迪·恩科提亚——他比弗登大了12个月——以芒特为榜样，进入了英冠联赛，并表达了他的不满，因为他还没有参加过利兹联队的联赛。

对弗登缺少上场时间的失望部分是由于瓜迪奥拉总是滔滔不绝地赞扬这位斯托克波特人的天赋，却拒绝在一个连续的基础上挑选他。

“菲尔是我职业生涯中见过的最有天赋的球员，”这位加泰罗尼亚人在夏天说。三个月过去了，福登仍然准备在英超联赛上首发。”

瓜迪奥拉坚持认为年轻球员必须赢得这样的权利，这是一个公平的评论，当你考虑到福登是首发选项的同时，与之竞争的球员却是世界级的德布劳内、大卫·席尔瓦、京多安和贝尔纳多·席尔瓦等。

曼城经常与在边路活动然后把空间都留在前场进攻区域，这使得进攻中场成为球队的关键成员。

这就是为什么德布劳内和大卫·席尔瓦如此重要的原因。这两人都是创造机会的专家，他们占据了英超助攻榜前两名的位置就说明了这一点。

在曼城，学习瓜迪奥拉足球哲学的基础是需要时间的，而新球员——尤其是攻击手——通常需要一段时间来适应。

贝尔纳多·席尔瓦在伊蒂哈德的第二个赛季才真正开始蓬勃发展，直到现在马赫雷斯才开始发挥出他最好的状态——在从莱斯特转会过来一年之后。

因此，福登正从瓜迪奥拉身边每天都和德布劳内等人一起训练中收获良多。

即使在利兹联的贝尔萨这样的教练手下，六个月的英冠生涯也会减缓他的成长。

“租借并不总是那么简单，因为租借也有很多困难，比如比赛风格，不同的训练体制，以及他周围的一切。”英格兰主帅索斯盖特这样评价福登的情况。

瓜迪奥拉认为福登是大卫·席尔瓦的自然接班人，后者将在本赛季合同到期后离开俱乐部。他只需要有耐心——就像许多过去的伟大球员一样。

伊涅斯塔在他20岁生日之前只为巴塞罗那出场26次，而哈维在他20岁生日之前只出场39次。福登已经出场了41次，而他要到5月底才满20岁。

至关重要的是，他还将接触到欧洲冠军联赛，如果他加入了一家英冠俱乐部或转到欧洲中游球队，情况显然不会是这样。

事实上，如果在周二晚上赢下亚特兰大，曼城几乎可以确保在淘汰赛阶段的席位，这意味着瓜迪奥拉可能会在最后三场比赛中轮换他的阵容，尤其是在本赛季英超联赛的冠军争夺战中，他们已经落后于利物浦。

那么，在今年结束之前，福登很可能会在意大利的圣西罗或者萨格勒布迪纳莫令人生畏的马克西米尔球场上场。

这样的经历将是非常宝贵的，并且证明了他决定继续在曼城学习而不是冒险在其他地方阻碍他的发展。