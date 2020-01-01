租借而来的锋霸 伊哈洛可能会成为曼联最受崇拜的新英雄

由于安东尼·马夏尔将缺席曼联在欧联杯中对阵林茨的比赛，尼日利亚人可能成为索尔斯克亚的关键先生。

当伊哈洛的名字在一月转会截止日开始出现时——离转会窗口关闭只有几个小时了——许多人开始质疑曼联，不知道他们到底是如何考虑的。

许多前球员和媒体人士都在能力抨击曼联决定以租借的形式引进这位前沃特福德前锋，一部分原因是这位尼日利亚人已年满30周岁，另一个原因则是，在2017年转会中超后，他就一直远离了主流联赛。

不过在俱乐部内部看来，这是一次必要的转会，因为这能够填补拉什福德受伤后留下的空缺。拉什福德因背部受伤而不得不缺阵一些比赛，而曼联正努力在英超联赛中保住前四的位置，并在杯赛中更进一步。

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当然，在质疑者之外，许多人也相信这笔为期6个月的租借对于一位有英超经验的球员来说是很有价值的，而现在，这名前锋已经证明了自己的价值。

七次出场，两次首发，三粒进球，这位租借而来的中锋已经给曼联带来了影响，那些对这位前尼日利亚国脚的到来所有疑虑的球迷将会被他在球场内外的表现所鼓舞。

伊哈洛是一位曼联球迷，这已经不是什么秘密了。在上个月曼联战胜切尔西的比赛中，在马奎尔头球扩大比分为曼联锁定胜局后，伊哈洛在边线附近进行了大肆庆祝，这让他进一步得到了曼联球迷和教练的喜爱。挪威人经常谈到球员心态和“得到它”的重要性，毫无疑问，伊哈洛拥有索尔斯克亚所追求的东西。

在上周日曼联坐镇老特拉福德战胜同城死敌曼城的德比战中，尽管伊哈洛只出场了7分钟，但他的两次夺回球权给人留下了深刻的印象，传球正确率也超过了83%，而他的一记聪明的弹射则让麦克托米奈打入了一球。伊哈洛身体强壮，意志坚定，工作效率极高。尽管他在之前的六场比赛没有在最后时刻完成进球任务，那么这几分钟的表现证明了曼联在最后一刻从上海申花将其租借而来的决定是正确的。

索尔斯克亚谈到了将伊哈洛的租借变成永久转会的可能性，但是这名前锋有机会在今夏租借期满之前巩固自己曼联英雄的地位。

由于安东尼·马夏尔将缺席周四晚上与奥地利劲旅林茨的欧联杯16强的首回合比赛，在周日对阵曼城的比赛中，马夏尔因撞上门柱而受伤，这可能为伊哈洛的第三次为红魔首发出场铺平了道路。他在前两场对阵布鲁日和德比郡的比赛中已经为球队打入了3粒进球，他很期待在林茨的比赛中再进一球。

作为欧联杯夺冠热门的曼联尽管进入了16强淘汰赛阶段，但赢下这场比赛并不容易，尽管索尔斯克亚的球队目前状态良好，并保持了10场不败，这是挪威人执掌红魔帅位我刚开最长的一次不败。林茨在奥超积分榜上以6分的优势领跑，他们在2020年以来的所有比赛中只丢了11个球。

是的，曼联是优势一方，但如果他们想要在下周的第二回合中占据优势，就需要保持冷静，而伊哈洛可能会是关键先生。在10月份与阿尔克马尔的欧联杯小组赛中，这是另一场曼联被认为胜券在握的比赛，他们的狂轰乱炸并没有带来一粒进球，自那以后，曼联的状况有所改善，但是那个乏味的夜晚将会提醒索尔斯克亚和他的队友们一定要对周四晚上的比赛小心翼翼。

伊哈洛已经在门前表现出了曼联在小组赛遭逼平时所缺乏的冷静。在对阵德比郡的比赛中，第二次代表曼联首发出场的他表现得极为冷静。四次射门，三次射正，两粒进球。世界上任何一个联赛的任何一个前锋都会接受这样的命中率。

他的职业道德和对成功的热情，再加上他的个性以及对俱乐部的忠诚，这一切已经让伊哈洛成为了球迷们的新宠儿。尽管如此，如果他能在本赛季欧联杯的最后几场比赛中发挥作用，并为球队进入下赛季的欧冠联赛提供帮助，这位曾经把午餐钱花在观看曼联比赛上的前锋，可能会将自己的名字永久载入曼联的历史。